Сборная Эн+ из молодых специалистов впервые участвует в форуме ТИМ «Бирюса»

Корпоративный университет реализует программы обучения, в том числе по развитию лидеров и талантов Эн+. У молодых специалистов есть возможность попасть в кадровый резерв и добиться карьерного роста. Продолжает работу и жилищная программа Эн+ — уникальным условием поддержки является то, что первоначальный взнос по корпоративной ипотеке платить не нужно, а до 50% ежемесячного аннуитетного платежа на протяжении всего срока действия кредитного договора компенсирует компания.