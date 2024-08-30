Сборная Эн+ из молодых специалистов впервые участвует в форуме ТИМ «Бирюса»

Posted 30 августа, 10:48
Published 30 августа, 10:48
Modified 30 августа, 10:50
Updated 30 августа, 10:50
Энергетический холдинг Эн+ второй год подряд выступает инфраструктурным и образовательным партнером форума ТИМ «Бирюса». В этом году в мероприятии впервые участвует сборная команда молодых энергетиков Эн+.
На смену «Мы профессионалы» приехали более 600 работников корпораций, эйчаров и молодых сотрудников службы занятости из 42 регионов России. Специалисты изучают карьерные тенденции, кадровый потенциал молодежи, тренды будущего на рынке труда, стратегии построения успешной карьеры, а также занимаются развитием профессиональных компетенций. Бирюсинцы знакомятся с базовыми правилами финансовой грамотности, управления проектами и развития собственных инициатив.
Одним из экспертов форума стал директор департамента социальных проектов Эн+ Глеб Федотов, который рассказал молодым сотрудникам, что дает реализация социальных проектов для городской экономики, какова ключевая роль промышленного гиганта в развитии территорий, какие проблемы решаются совестно с жителями и городскими институциями, как в компании поддерживают и стимулируют развитие талантов.
«Я очень рада, что попала на Бирюсу, здесь совершенно иной ритм жизни. То ты на лекциях, а в перерывах участвуешь в активностях других команд, то уже играешь в волейбол, а вечер остается на подготовку к следующему дню: распределение обязанностей и генерация идей для повышения командного рейтинга. Очень много общения и это классная возможность узнать, как работают и выстраивают процессы на предприятиях других компаний. Насыщенно, но очень круто!», — делится впечатлениями экономист отдела логистики угольного дивизиона Эн+ в Иркутске Анна Куркина.
На протяжении нескольких лет на предприятиях энергохолдинга действуют программы поддержки и развития молодых профессионалов. Например, на Красноярской ГЭС молодежь участвует в большом количестве внутрикорпоративных мероприятий, занимается волонтерством, получает гранты на реализацию идей. На территории КГЭС для желающих работает спортивный зал, в Дивногорске сотрудники бесплатно посещают бассейн, футбольный, волейбольный и тренажерный залы, играют в большой теннис и пинг-понг.
В компании компенсируют расходы на питание, на работу можно добраться на служебном транспорте. Социальными бонусами также является, страхование, возможность приобрести путевки в оздоровительные лагеря для своих детей, корпоративная сотовая связь, компенсация найма жилья приезжим работникам, медицинское обслуживание на объекте.
Корпоративный университет реализует программы обучения, в том числе по развитию лидеров и талантов Эн+. У молодых специалистов есть возможность попасть в кадровый резерв и добиться карьерного роста. Продолжает работу и жилищная программа Эн+ — уникальным условием поддержки является то, что первоначальный взнос по корпоративной ипотеке платить не нужно, а до 50% ежемесячного аннуитетного платежа на протяжении всего срока действия кредитного договора компенсирует компания.