В Дивногорске впервые пройдет культурный фестиваль для всей семьи «Энергия+»

Posted 2 сентября, 09:26
Published 2 сентября, 09:26
Modified 19 сентября, 09:30
Updated 19 сентября, 09:30
Ансамбль привезет в Дивногорск как традиционные казачьи песни, характерные для Кубани и которым более 100 лет, так и авторские, но уже полюбившиеся поклонникам коллектива. Кроме того, на площадке фестиваля пройдет творческая встреча с детской писательницей Еленой Шумкиной, автором приключенческих повестей о Красноярске и Красноярском крае.
«Компания Эн+ всецело поддерживает Год семьи, объявленный Президентом, и все наши события строятся вокруг развития семейных ценностей, поддержки совместного досуга детей и родителей. Фестиваль „Энергия+“ впервые пройдет в Дивногорске, и это очень большая ответственность для нас. Мы хотим подарить жителям и гостям города настоящий праздник. Книги, кино и творчество будут представлены на площадках фестиваля, чтобы каждый смог зарядиться и поделиться энергией творчества. Загадываем хорошую погоду и встречаемся в субботу, 7 сентября, на набережной Дивногорска», — сказал директор Красноярской ГЭС компании Эн+ Станислав Легенза.
На набережной пройдут флешмобы, мастер-классы для детей и семейный чемпионат по игре в «крестики-нолики». В кинотеатре под открытым небом можно будет посмотреть эпизоды сериала «Денискины рассказы», а также новую кинокартину — «Майор Гром: Игра». В течение всего дня будет работать фуд-корт и ярмарка. Подробная программа на сайте фестиваля «Энергия+».