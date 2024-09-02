В Дивногорске впервые пройдет культурный фестиваль для всей семьи «Энергия+»

Ансамбль привезет в Дивногорск как традиционные казачьи песни, характерные для Кубани и которым более 100 лет, так и авторские, но уже полюбившиеся поклонникам коллектива. Кроме того, на площадке фестиваля пройдет творческая встреча с детской писательницей Еленой Шумкиной, автором приключенческих повестей о Красноярске и Красноярском крае.