В Красноярске работодателям расскажут, как нанимать и мотивировать зумеров

Такими данными делятся аналитики hh.ru и облачной CRM системы для HR: Talantix. Как, исходя из поколенческих различий, правильно приглашать на работу зуммеров и не допустить быстрого увольнения? Это будет одной из тем обсуждения на форуме «Бренд в кубе», организованный Ассоциацией специалистов по связям с общественностью «PR-среда», Сибирским федеральным университетом и маркетинговым агентством «Меснянкин|Меленчук».