В Красноярске работодателям расскажут, как нанимать и мотивировать зумеров

Posted 2 сентября, 04:57
Published 2 сентября, 04:57
Modified 2 сентября, 06:48
Updated 2 сентября, 06:48
HR-специалисты отмечают, что нанимать на работу представителей поколения Z непросто, еще тяжелее — их удержать.
Оказывается, что зумеры не очень спешат останавливаться на первой предложенной вакансии. Так, в 2023 году около 13% закончились гостингом со стороны кандидатов — они исчезали после предложения или не выходили на работу спустя несколько рабочих дней.
Такими данными делятся аналитики hh.ru и облачной CRM системы для HR: Talantix. Как, исходя из поколенческих различий, правильно приглашать на работу зуммеров и не допустить быстрого увольнения? Это будет одной из тем обсуждения на форуме «Бренд в кубе», организованный Ассоциацией специалистов по связям с общественностью «PR-среда», Сибирским федеральным университетом и маркетинговым агентством «Меснянкин|Меленчук».
По словам проректора по информационной политике СФУ Евгении Туртапкиной, на сегодняшний день многие на рынке говорят о дефиците кадров.
«Однако работодателям стоит присмотреться к себе и задать вопрос: меняются ли они вместе с соискателями, которых хотят привлечь? Компании любого размера и из любой отрасли должны попытаться понять, какие особенности мышления, привычки и ценности „вчерашних детей“ можно использовать во благо бизнеса уже сегодня? Потому что уже завтра зумеры будут полностью формировать рынок труда и задавать траекторию его развития. И очень важно, что на форуме „Бренд в кубе“ мы будем говорить об этом с работодателями, знакомиться с успешными кейсами».
«Представители поколения Z, которые активно проталкиваются на рынок труда, уже определяют дальнейшие направления рекрутинговых процессов. Соискатели из числа производственного и рабочего персонала ценят высокий уровень компенсации и финансовую стабильность работодателя, гарантию занятости. В то же время, если заработные платы будут примерно одинаковы, для будущего трудоустройства зуммер выберет ту компанию, у которой сформирован доброжелательный, заботливый бренд работодателя», — говорит Мария Юферова, директор по персоналу и коммуникациям Красцветмета.
Форум «Бренд в кубе» пройдет в Красноярске 8–9 ноября в конгресс-холле СФУ. На форуме будет 6 секций: «Бренд», «Маркетинг», HR, «Внешний PR», «Внутриком», «От резюме до найма».
На секциях будут рассмотрены тренды 2024 года, мультиканальная система продвижения бизнеса, новые инструменты управления человеческими ресурсами, повышение привлекательности бренда на рынке, формирование мотивационных подходов по взаимодействию с внутренним клиентом. Участники форума так же смогут отработать практику по привлечению сотрудников.