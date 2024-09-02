В Красноярском крае отметили День нефтяника

Posted 2 сентября, 07:27
Published 2 сентября, 07:27
Modified 2 сентября, 07:29
Updated 2 сентября, 07:29
На ключевых объектах «Восток Ойл» — Бухте Север и производственной базе «Таналау» — впервые в истории «РН-Ванкор» прошел рок-фестиваль. Со сцены для вахтовиков прозвучали кавер-версии хитов отечественной и мировой рок-сцены. Еще нефтяники провели фестиваль граффити и вместе с профессиональным художником создали на производственном участке масштабную картину, которая украсила стену жилого вахтового комплекса.
Сотрудники «РН-Ванкор» вышли на лед с легендой хоккейного клуба ЦСКА, экс-игроком национальной сборной России, тренером молодёжной команды «Красная Армия» Дмитрием Быковым. Он принял участие в «Кубоке Ванкора», приуроченном к двойному юбилею — 20-летию предприятия и 15-летию запуска Ванкорского месторождения в промышленную эксплуатацию. Именитый спортсмен поздравил юбиляров и высоко оценил уровень подготовки спортсменов.
Кроме этого, компания организовала традиционный забег. В нем участвовали более 200 сотрудников предприятий «Роснефти» в Красноярском крае.