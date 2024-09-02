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Posted 2 сентября, 07:27

Published 2 сентября, 07:27

Modified 2 сентября, 07:29

Updated 2 сентября, 07:29

В Красноярском крае отметили День нефтяника

В Красноярском крае отметили День нефтяника

2 сентября 2024, 07:27
Фото: «РН-Ванкор»
Ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности сотрудники крупнейшего нефтедобывающего предприятия Красноярского края «РН-Ванкор» провели спортивные и культурные мероприятия.

На ключевых объектах «Восток Ойл» — Бухте Север и производственной базе «Таналау» — впервые в истории «РН-Ванкор» прошел рок-фестиваль. Со сцены для вахтовиков прозвучали кавер-версии хитов отечественной и мировой рок-сцены. Еще нефтяники провели фестиваль граффити и вместе с профессиональным художником создали на производственном участке масштабную картину, которая украсила стену жилого вахтового комплекса.

Сотрудники «РН-Ванкор» вышли на лед с легендой хоккейного клуба ЦСКА, экс-игроком национальной сборной России, тренером молодёжной команды «Красная Армия» Дмитрием Быковым. Он принял участие в «Кубоке Ванкора», приуроченном к двойному юбилею — 20-летию предприятия и 15-летию запуска Ванкорского месторождения в промышленную эксплуатацию. Именитый спортсмен поздравил юбиляров и высоко оценил уровень подготовки спортсменов.

Кроме этого, компания организовала традиционный забег. В нем участвовали более 200 сотрудников предприятий «Роснефти» в Красноярском крае.

#Владислав Савончик
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