В Красноярском крае отметили День нефтяника

На ключевых объектах «Восток Ойл» — Бухте Север и производственной базе «Таналау» — впервые в истории «РН-Ванкор» прошел рок-фестиваль. Со сцены для вахтовиков прозвучали кавер-версии хитов отечественной и мировой рок-сцены. Еще нефтяники провели фестиваль граффити и вместе с профессиональным художником создали на производственном участке масштабную картину, которая украсила стену жилого вахтового комплекса.