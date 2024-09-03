На севере Красноярского края появился первый мурал нефтяников

Мурал символизирует уникальность и хрупкую природу арктического региона и вклад нефтяников, работающих в условиях Крайнего Севера, в его развитие. Теперь жителей и гостей города Дудинка встречает хозяин российского Севера — белый медведь. Наряду с северным оленем, белой чайкой, атлантическим моржом уже несколько лет он находится под опекой «Роснефти». Компания занимается изучением и сохранением популяции данных животных.