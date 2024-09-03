На севере Красноярского края появился первый мурал нефтяников

Posted 3 сентября, 07:05
Published 3 сентября, 07:05
Modified 3 сентября, 07:07
Updated 3 сентября, 07:07
В торжественном открытии масштабного арт-объекта приняли участие гендиректор «ТБС» и «ТБС-Логистика» — бурового и транспортного операторов проекта «Восток Ойл» Карэн Пашинян, ио мэра Дудинки Андрей Санников, представители региональной власти и общественности. Еще одним подарком для собравшихся на открытии жителей Дудинки стало выступление местных творческих коллективов.
Мурал символизирует уникальность и хрупкую природу арктического региона и вклад нефтяников, работающих в условиях Крайнего Севера, в его развитие. Теперь жителей и гостей города Дудинка встречает хозяин российского Севера — белый медведь. Наряду с северным оленем, белой чайкой, атлантическим моржом уже несколько лет он находится под опекой «Роснефти». Компания занимается изучением и сохранением популяции данных животных.
Рядом с белым медведем изображены первый российский нефтеналивной танкер типа «Афрамакс», построенный на судоверфи «Звезда», «Владимир Мономах». Танкеры типа «Афрамакс» называют «зелеными», они спроектированы с соблюдением высоких стандартов по экологической безопасности. Важная часть композиции необычного арт-объекта уникальная буровая установка в арктическом исполнении. В ходе реализации проекта «Восток Ойл» планируется задействовать порядка 100 таких буровых установок.