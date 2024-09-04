prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 сентября, 18:19

Published 4 сентября, 18:19

Modified 4 сентября, 18:19

Updated 4 сентября, 18:19

«Легенда Байкала» стала официальным поставщиком воды на ВЭФ во Владивостоке

«Легенда Байкала» стала официальным поставщиком воды на ВЭФ во Владивостоке

4 сентября 2024, 18:19
Фото: Изображение Midjourney
Компания «Байкал Аква» является официальным поставщиком воды для Восточного экономического форума, проходящего в эти дни во Владивостоке. Эта организация — одна из немногих, получивших разрешение на забор воды из озера Байкал.

Байкальская вода отличается кристальной чистотой, содержит высокое количество природного кислорода (12 мг на литр) и имеет уровень pH, близкий к показателям человеческого организма (от 7,2 до 8,2). Такая вода легко усваивается организмом, наполняя человека энергией и силой, пишет vostokmedia.com.

«Легенда Байкала» — это бренд, который сформировал рынок байкальской воды в России. Завод компании, единственный в своем роде в стране, расположен непосредственно на берегу озера и осуществляет забор воды с глубины 400 метров.

Генеральный директор компании «Байкал Аква» Александр Чернышев сообщил на ВЭФ о том, что, заняв ведущие позиции на российском рынке воды в стекле, компания в ближайшее время планирует расширить свои производственные мощности. Для этого в Байкальске Иркутской области, а также на юге России будут возведены новые производственные объекты. Кроме того, в ближайших планах — запуск новой продукции, включая напитки на основе байкальской воды и воду в категориях L-Ice и Limited edition.

В современном мире растет популярность воды именно в стекле, поскольку она считается экологически чистой альтернативой изделиям из пластика. Также известно, что регулярное потребление воды способствует укреплению иммунной системы, помогает восстановлению после физических нагрузок и увеличивает работоспособность. Таким образом, заботясь о здоровье, люди обращают внимание на качество воды. В связи с этим рынок питьевой воды в России, как и в других развитых странах, остается перспективным.

#Общество
Подпишитесь
Популярное