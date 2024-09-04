«Легенда Байкала» стала официальным поставщиком воды на ВЭФ во Владивостоке

Генеральный директор компании «Байкал Аква» Александр Чернышев сообщил на ВЭФ о том, что, заняв ведущие позиции на российском рынке воды в стекле, компания в ближайшее время планирует расширить свои производственные мощности. Для этого в Байкальске Иркутской области, а также на юге России будут возведены новые производственные объекты. Кроме того, в ближайших планах — запуск новой продукции, включая напитки на основе байкальской воды и воду в категориях L-Ice и Limited edition.