«Легенда Байкала» стала официальным поставщиком воды на ВЭФ во Владивостоке

Posted 4 сентября, 18:19
Published 4 сентября, 18:19
Modified 4 сентября, 18:19
Updated 4 сентября, 18:19
Байкальская вода отличается кристальной чистотой, содержит высокое количество природного кислорода (12 мг на литр) и имеет уровень pH, близкий к показателям человеческого организма (от 7,2 до 8,2). Такая вода легко усваивается организмом, наполняя человека энергией и силой, пишет vostokmedia.com.
«Легенда Байкала» — это бренд, который сформировал рынок байкальской воды в России. Завод компании, единственный в своем роде в стране, расположен непосредственно на берегу озера и осуществляет забор воды с глубины 400 метров.
Генеральный директор компании «Байкал Аква» Александр Чернышев сообщил на ВЭФ о том, что, заняв ведущие позиции на российском рынке воды в стекле, компания в ближайшее время планирует расширить свои производственные мощности. Для этого в Байкальске Иркутской области, а также на юге России будут возведены новые производственные объекты. Кроме того, в ближайших планах — запуск новой продукции, включая напитки на основе байкальской воды и воду в категориях L-Ice и Limited edition.
В современном мире растет популярность воды именно в стекле, поскольку она считается экологически чистой альтернативой изделиям из пластика. Также известно, что регулярное потребление воды способствует укреплению иммунной системы, помогает восстановлению после физических нагрузок и увеличивает работоспособность. Таким образом, заботясь о здоровье, люди обращают внимание на качество воды. В связи с этим рынок питьевой воды в России, как и в других развитых странах, остается перспективным.