LIFE запустил экспертный проект для подростков «Есть нюанс»

Posted 4 сентября, 12:02
Published 4 сентября, 12:02
Modified 4 сентября, 12:02
Updated 4 сентября, 12:02
Например, сексолог Елена Толстая дала советы по подготовке к первому сексуальному опыту, объяснив, когда стоит отказать партнеру и почему в России возраст согласия установлен на уровне 16 лет. Она отметила, что при наличии любых сомнений лучше отложить этот шаг.
Дерматовенеролог-косметолог Александр Быканов подчеркнул важность использования средств с SPF в подростковом возрасте, объясняя, что они защищают не только от солнечных ожогов, но и предотвращают кожные заболевания, включая рак. В своих коротких видео на LIFE он также посоветовал, как правильно выбирать и применять эти средства.
Уролог-андролог Марк Гадзиян в своем видео поднял тему спонтанной эрекции у юношей, разъясняя, что это нормальное явление и показатель здоровья, а отсутствие таковой может свидетельствовать о проблеме.
Темы, обсуждаемые специалистами, разнообразны: лишний вес, панические атаки, взаимоотношения со сверстниками, религиозные вопросы и многое другое.
Проект «Есть нюанс» направлен на комплексное просвещение подростков, включая сексуальное образование. Он также ориентирован на родителей, чтобы они могли обсуждать с детьми деликатные и сложные темы. На сайте Life.ru будут размещаться статьи специально для родителей. В рамках проекта LIFE провел анонимный опрос среди молодежи, чтобы выявить наиболее волнующие их темы.
В выпусках проекта «Есть нюанс», которые выходят на платформах LIFE в социальных сетях «ВКонтакте», ОК, «Дзен» и на Rutube, обсуждаются темы интимной жизни, физиологии взросления, стресса, выбора профессии и сочетания современных трендов с религиозными убеждениями.
Проект реализуется при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).