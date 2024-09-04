LIFE запустил экспертный проект для подростков «Есть нюанс»

Дерматовенеролог-косметолог Александр Быканов подчеркнул важность использования средств с SPF в подростковом возрасте, объясняя, что они защищают не только от солнечных ожогов, но и предотвращают кожные заболевания, включая рак. В своих коротких видео на LIFE он также посоветовал, как правильно выбирать и применять эти средства.