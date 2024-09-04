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Posted 4 сентября, 12:02

Published 4 сентября, 12:02

Modified 4 сентября, 12:02

Updated 4 сентября, 12:02

LIFE запустил экспертный проект для подростков «Есть нюанс»

LIFE запустил экспертный проект для подростков «Есть нюанс»

4 сентября 2024, 12:02
Фото: Изображение Midjourney
В сообществе LIFE на платформе «ВКонтакте» начали появляться первые короткие видео, где эксперты отвечают на волнующие молодежь вопросы, в том числе интимного характера.

Например, сексолог Елена Толстая дала советы по подготовке к первому сексуальному опыту, объяснив, когда стоит отказать партнеру и почему в России возраст согласия установлен на уровне 16 лет. Она отметила, что при наличии любых сомнений лучше отложить этот шаг.

Дерматовенеролог-косметолог Александр Быканов подчеркнул важность использования средств с SPF в подростковом возрасте, объясняя, что они защищают не только от солнечных ожогов, но и предотвращают кожные заболевания, включая рак. В своих коротких видео на LIFE он также посоветовал, как правильно выбирать и применять эти средства.

Уролог-андролог Марк Гадзиян в своем видео поднял тему спонтанной эрекции у юношей, разъясняя, что это нормальное явление и показатель здоровья, а отсутствие таковой может свидетельствовать о проблеме.

Темы, обсуждаемые специалистами, разнообразны: лишний вес, панические атаки, взаимоотношения со сверстниками, религиозные вопросы и многое другое.

Проект «Есть нюанс» направлен на комплексное просвещение подростков, включая сексуальное образование. Он также ориентирован на родителей, чтобы они могли обсуждать с детьми деликатные и сложные темы. На сайте Life.ru будут размещаться статьи специально для родителей. В рамках проекта LIFE провел анонимный опрос среди молодежи, чтобы выявить наиболее волнующие их темы.

В выпусках проекта «Есть нюанс», которые выходят на платформах LIFE в социальных сетях «ВКонтакте», ОК, «Дзен» и на Rutube, обсуждаются темы интимной жизни, физиологии взросления, стресса, выбора профессии и сочетания современных трендов с религиозными убеждениями.

Проект реализуется при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

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