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Posted 6 сентября, 03:57

Published 6 сентября, 03:57

Modified 6 сентября, 03:59

Updated 6 сентября, 03:59

Экипаж экскаватора Назаровского разреза побил рекорд 10-летней давности

Экипаж экскаватора Назаровского разреза побил рекорд 10-летней давности

6 сентября 2024, 03:57
Фото: СУЭК
Экипаж шагающего экскаватора ЭШ 20/90 № 29 Назаровского разреза, входящего в состав СУЭК, за август переместил в отвалы 625 тысяч кубических метров горной массы.

Этот показатель стал наивысшим на бестранспортной вскрыше за всю историю предприятия — с 1951 года. Предыдущий рекорд — 615 тысяч кубических метров — был установлен также экипажем «двадцать девятого» в 2014 году.

Фото: СУЭК

Экипаж горной машины — один из лидеров по показателям на предприятии, стабильно выполняет и перевыполняет производственный план. В мае текущего года он вошел в число лучших в ходе Трудовой вахты памяти, посвященной Дню Победы. По итогам 2019 года экипаж стал «автором» российского рекорда годовой производительности на экскаваторах марки ЭШ 20/90, переместив в отвалы 6 млн 220 тысяч кубических метров горной массы.

Рекордные показатели, уверен бригадир экипажа ЭШ 20/90 № 29 Сергей Можгин, общая заслуга всех его коллег. Бригада ответственно относится к поддержанию экскаватора в работоспособном техническом состоянии, нередко выступает с рационализаторскими предложениями по повышению эффективности эксплуатации машины.

Сам бригадир Сергей Можгин работает на разрезе почти 40 лет, отмечен корпоративными нагрудными знаками СУЭК «Шахтерская доблесть» и «Ветеран угольной промышленности», дважды, в 2014 и 2017 годах, становился призером Всероссийского конкурса работников угольной промышленности «Шахтерская Олимпиада» среди машинистов ЭШ 20/90.

Фото: СУЭК

С отличными результатами бригаду ЭШ 20/90 № 29 поздравил управляющий Назаровским разрезом Виктор Губанов, отметив, что у бригады есть все шансы в этом году побить и рекорд годовой производительности для экскаваторов данного типа.

#Владислав Савончик
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