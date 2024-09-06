Экипаж экскаватора Назаровского разреза побил рекорд 10-летней давности

Экипаж горной машины — один из лидеров по показателям на предприятии, стабильно выполняет и перевыполняет производственный план. В мае текущего года он вошел в число лучших в ходе Трудовой вахты памяти, посвященной Дню Победы. По итогам 2019 года экипаж стал «автором» российского рекорда годовой производительности на экскаваторах марки ЭШ 20/90, переместив в отвалы 6 млн 220 тысяч кубических метров горной массы.