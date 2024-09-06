Экипаж экскаватора Назаровского разреза побил рекорд 10-летней давности

Posted 6 сентября, 03:57
Published 6 сентября, 03:57
Modified 6 сентября, 03:59
Updated 6 сентября, 03:59
Этот показатель стал наивысшим на бестранспортной вскрыше за всю историю предприятия — с 1951 года. Предыдущий рекорд — 615 тысяч кубических метров — был установлен также экипажем «двадцать девятого» в 2014 году.
Экипаж горной машины — один из лидеров по показателям на предприятии, стабильно выполняет и перевыполняет производственный план. В мае текущего года он вошел в число лучших в ходе Трудовой вахты памяти, посвященной Дню Победы. По итогам 2019 года экипаж стал «автором» российского рекорда годовой производительности на экскаваторах марки ЭШ 20/90, переместив в отвалы 6 млн 220 тысяч кубических метров горной массы.
Рекордные показатели, уверен бригадир экипажа ЭШ 20/90 № 29 Сергей Можгин, общая заслуга всех его коллег. Бригада ответственно относится к поддержанию экскаватора в работоспособном техническом состоянии, нередко выступает с рационализаторскими предложениями по повышению эффективности эксплуатации машины.
Сам бригадир Сергей Можгин работает на разрезе почти 40 лет, отмечен корпоративными нагрудными знаками СУЭК «Шахтерская доблесть» и «Ветеран угольной промышленности», дважды, в 2014 и 2017 годах, становился призером Всероссийского конкурса работников угольной промышленности «Шахтерская Олимпиада» среди машинистов ЭШ 20/90.
С отличными результатами бригаду ЭШ 20/90 № 29 поздравил управляющий Назаровским разрезом Виктор Губанов, отметив, что у бригады есть все шансы в этом году побить и рекорд годовой производительности для экскаваторов данного типа.