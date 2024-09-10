Красноярские школьники из «Профкоманд. ФМ» рассказали, кем хотят стать в будущем

Для тех ребят, которые решили остаться на своей малой родине и работать на предприятиях ТЭК, Фонд Мельниченко реализует комплексную программу профессиональной ориентации. С началом учебного года многие ребята из «Профкоманд.ФМ» сели за парты «Профклассов.ФМ», где будут усиленно изучать математику, физику и информатику, чтобы затем поступить в профильные ссузы и вузы — здесь возможность целевого обучения им предлагают компании угледобычи и энергетики, которые после окончания учебных заведений будут ждать их уже молодыми специалистами.