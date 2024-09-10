Красноярские школьники из «Профкоманд. ФМ» рассказали, кем хотят стать в будущем

Posted 10 сентября, 05:48
Published 10 сентября, 05:48
Modified 10 сентября, 05:50
Updated 10 сентября, 05:50
«Профкоманды.ФМ» впервые сформировали в июне этого года. Они стали трансформацией проекта «Трудовые отряды СУЭК»: в «Профкомандах.ФМ» акцент был сделан на профессиональную навигацию молодежи, популяризацию шахтерских и энергетических профессий. Так, кроме традиционного участия в благоустройстве городов ребята посещали предприятия угледобычи и энергетики, знакомились с условиями труда и быта сотрудников, с востребованными специальностями и возможностями расти и развиваться в родных городах.
«Будучи компанией, устремленной в будущее, мы уже сегодня должны привлекать молодежь, формировать кадровый резерв из энергичных, неравнодушных молодых людей. Приятно было увидеть, что ребята заинтересованы. Многие после общей встречи заходили ко мне в кабинет, рассказывали о том, где хотят учиться, интересовались, как смогут применить свои знания на наших предприятиях в будущем. Например, одна из девушек рассказала, что планирует поступать в Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Решетнёва, ей интересна работа с искусственным интеллектом. Я ответил, что такие сотрудники нам нужны, это — инженеры, люди, которые дружат с цифровыми моделями, с высокотехнологичным оборудованием», — рассказал генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Евгений Евтушенко.
Бородинский, Назаровский, Березовский угольные разрезы, сервисные подразделения железнодорожной логистики и ремонтов техники, Канская ТЭЦ и Назаровская ГРЭС — все эти предприятия летом были наполнены любопытством старшеклассников и желанием вынести из производственных экскурсий как можно больше знаний. Участники «Профкоманд.ФМ» побывали на горных работах, в ремонтных мастерских, локомотивных депо, котельных и турбинных цехах. Некоторые признаются: прошедшее лето стало для них временем серьезных решений.
«После близкого знакомства с СУЭК я серьезно задумалась над тем, чтобы остаться в городе Шарыпово. Мои родители много лет работают на Березовском разрезе, и я тоже готова продолжить семейное дело. Потому что работа в СУЭК — это большие возможности для развития как специалиста, для постоянного обучения, повышения квалификации», — говорит семнадцатилетняя Варвара Зиновьева.
А ее сверстник из Назарово Александр Моллеров во время экскурсии на Назаровский ремонтно-механический завод даже получил приглашение на работу:
«У меня уже есть специальность электромеханика 2 разряда, и мне сказали, что с радостью меня возьмут. Думаю, это станет только началом. Не исключаю, что в дальнейшем захочу стать инженером — мне интересны математика, физика, информатика. Такие мероприятия дают знания, опыт, мы понимаем, на что можем рассчитывать в будущем», — сказал Моллеров.
«Я хочу работать сварщиком. А потом без отрыва от производства получить второе образование — отучиться на машиниста экскаватора. Хочу остаться в Бородино, потому что это мой родной город, я здесь родился», — поделился планами шестнадцатилетний Егор Сионин из Бородино.
Для тех ребят, которые решили остаться на своей малой родине и работать на предприятиях ТЭК, Фонд Мельниченко реализует комплексную программу профессиональной ориентации. С началом учебного года многие ребята из «Профкоманд.ФМ» сели за парты «Профклассов.ФМ», где будут усиленно изучать математику, физику и информатику, чтобы затем поступить в профильные ссузы и вузы — здесь возможность целевого обучения им предлагают компании угледобычи и энергетики, которые после окончания учебных заведений будут ждать их уже молодыми специалистами.