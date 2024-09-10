Москва укрепляет лидерство в БРИКС на VI Международном муниципальном форуме

Черёмин также рассказал о достижениях Москвы в поддержке бизнеса. Он отметил, что только за прошедший год более 900 предприятий малого и среднего бизнеса перешли в категорию крупных компаний. Этому способствовали меры поддержки, включая льготы в технопарках и индустриальных кластерах, а также содействие росту экспортного потенциала.