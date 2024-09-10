Москва укрепляет лидерство в БРИКС на VI Международном муниципальном форуме

Posted 10 сентября, 15:12
Published 10 сентября, 15:12
Modified 12 сентября, 10:25
Updated 12 сентября, 10:25
Мероприятие было организовано при поддержке Администрации Президента, МИД, Совета Федерации, ТПП РФ и Фонда Росконгресс. Правительство Москвы выступило генеральным партнером.
Форум привлек внушительное число участников: более 1100 зарубежных представителей, 88 делегатов от международных НКО, представителей 18 федеральных ведомств, более 700 представителей регионов РФ и 229 мэров российских городов. Бизнес-сообщество было представлено более чем 2300 участниками. Всего форум посетило свыше 6000 человек.
Ключевой сессией форума стала «Торгово-промышленные палаты мегаполисов стран БРИКС: содействие развитию экономики и предпринимательства». Сергей Черёмин, руководитель ДВМС Москвы, подчеркнул растущую роль БРИКС в установлении связей между странами и мегаполисами. Он отметил значительные успехи Москвы во внешнеэкономическом сотрудничестве, особенно с Китаем и Индией. По его словам, внешнеэкономическое взаимодействие с Китаем в прошлом году составило около 100 миллиардов долларов.
Черёмин также рассказал о достижениях Москвы в поддержке бизнеса. Он отметил, что только за прошедший год более 900 предприятий малого и среднего бизнеса перешли в категорию крупных компаний. Этому способствовали меры поддержки, включая льготы в технопарках и индустриальных кластерах, а также содействие росту экспортного потенциала.
Владимир Платонов, президент МТПП, акцентировал внимание на цели форума — создании условий для успешного сотрудничества бизнес-сообществ стран БРИКС. Он отметил лидерство Москвы в рейтинге человеческого потенциала среди мегаполисов БРИКС+, подчеркнув сильные стороны столицы: развитие научно-технической базы, систему образования, устойчивость рынка труда, цифровизацию и государственную поддержку инноваций.
ДВМС организовал секцию «Создание инновационных платформ для постоянного диалога между городами и регионами-партнёрами БРИКС». Сергей Черёмин, выступивший модератором, рассказал о новых формах сотрудничества, включая трехлетние программы взаимодействия в различных сферах городского развития. Он упомянул успешную реализацию в Москве системы интеллектуального управления дорожным движением, разработанной на основе международного опыта.
Международное участие было представлено выступлениями Мохаммеда Альнуами (ОАЭ) и д-ра Мехди Садеги (Иран), которые подчеркнули важность БРИКС в мировой экономике и необходимость углубления международного сотрудничества. Садеги отметил, что БРИКС в ближайшем времени может стать более важным объединением, чем «Большая семёрка» или Евросоюз, с точки зрения глобального ВВП.
Хань Гэн, представитель Пекина, отметил роль БРИКС в защите принципов многополярности и развитии справедливого международного порядка. Он рассказал об успехах Пекина в расширении взаимодействия с городами стран БРИКС и пригласил к сотрудничеству в рамках национальной комплексной демонстрационной зоны и пилотной зоны свободной торговли Пекина.
В ходе форума обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества. Сергей Черёмин анонсировал проведение в 2025 году Дней Москвы в Бразилии. Участники также обсудили концепцию БРИКС+, направленную на расширение сотрудничества за пределы основных стран-участниц.
Форум продемонстрировал растущую роль БРИКС в мировой экономике и политике, а также важность межмуниципального сотрудничества для развития стран-участниц. Москва подтвердила свой статус ключевого игрока в этом объединении, демонстрируя готовность к дальнейшему расширению международных связей и обмену опытом в различных сферах городского развития.