В Дивногорске впервые прошел культурный фестиваль для всей семьи «Энергия+»

«Выступать в таких местах, как Дивногорск, одно удовольствие. Для любого коллектива приехать в другой регион — это волнительное событие. Мы показываем свою культуру, фольклор Кубани. Очень важно, чтобы в малых городах люди знакомились с культурой других регионов», — дирижер государственного ансамбля казачьей песни «Криница» Игорь Прихидько.