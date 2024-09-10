В Дивногорске впервые прошел культурный фестиваль для всей семьи «Энергия+»

Posted 10 сентября, 06:19
Published 10 сентября, 06:19
Modified 10 сентября, 06:21
Updated 10 сентября, 06:21
«Эн+ дает жителям Дивногорска возможность получить новые эмоции, новые впечатления. Фестиваль „Энергия +“ — это большой праздник в городе. Комсомольцы, которые приехали строить Красноярскую ГЭС, строили здесь семьи, строили город. Поэтому семейная культура передается из поколения в поколение. Это неотъемлемая часть нашей городской культуры», — глава Дивногорска Сергей Егоров.
На фестивале выступил с концертом ансамбль казачьей песни «Криница». Коллектив привез в Сибирь как традиционные казачьи песни Кубани, многим из которых более ста лет, так и современные авторские композиции, уже завоевавшие любовь публики.
«Выступать в таких местах, как Дивногорск, одно удовольствие. Для любого коллектива приехать в другой регион — это волнительное событие. Мы показываем свою культуру, фольклор Кубани. Очень важно, чтобы в малых городах люди знакомились с культурой других регионов», — дирижер государственного ансамбля казачьей песни «Криница» Игорь Прихидько.
Кроме того, на фестивале прошла творческая встреча с детской писательницей Еленой Шумкиной, где автор прочитала несколько глав своей книги о городе К. Автор приключенческих повестей о Красноярске поделилась своими впечатлениями о родном крае и вдохновила юных слушателей на создание собственных историй.
«Компания уделяет особое внимание всестороннему развитию городов. Мы занимаемся социальными проектами, образованием, здравоохранением — и культура тоже стоит на одном из первых мест, как составляющая жизни любого города. Будем стараться сделать фестиваль ежегодным „, — директор Красноярской компании Эн+ Станислав Легенза.
В кинотеатре под открытым небом зрители смогли увидеть эпизоды нового сериала «Денискины рассказы». Перед показом с видеообращением выступил главный герой фильма — Роман Панков.
В течение всего дня работали фуд-корт и ярмарка, где можно было попробовать вкусные угощения и приобрести уникальные изделия местных мастеров. Завершился фестиваль премьерным показом фильма «Майор Гром: игра» и танцевальным флешмобом.