В Университет Решетнёва приехал автор фильма об истории запуска сибирской ракеты

Posted 11 сентября, 04:59
Published 11 сентября, 04:59
Modified 11 сентября, 05:01
Updated 11 сентября, 05:01
60 лет назад, 18 августа 1964 года, группа инженеров из Сибири во главе с Михаилом Фёдоровичем Решетнёвым совершила технологический прорыв, запустив ракету-носитель «Космос-3», полностью самостоятельно изготовленную молодой командой. Одним из участников этого судьбоносного для сибирского ракетостроения события стал Юрий Князькин. Спустя много лет, его сын, Михаил, решил рассказать о профессиональном подвиге железногорских инженеров.
Пообщаться с автором пришли курсанты Военного учебного центра, студенты института космической техники и института социального инжиниринга. Интерес проявили и школьники — ученики первого авиастроительного класса новой красноярской средней школы № 160, которая будет носить имя М. Ф. Решетнева, а также воспитанники детского дома-лицея им. Х. Совмена, участники проекта Университета Решетнёва для школьников «Открытый космос».
По мнению Михаила, история запуска ракеты «Космос-3» — это не про подвиг. Это про преданность своему делу, смелость и веру в свои силы. В кругах ракетчиков, в успех конструкторов верили не все. Молодым специалистам было всего по 25-28 лет, а их руководителю Решетнёву — 39.
Молодая команда не только удивила успешным пуском опытных коллег, но и создала ракету-носитель, которую впоследствии признали одной из самых надёжных в мире. Её модификация — ракета «Космос-3М» — исправно выполняла свою работу вплоть до 2010 года. С её помощью было выведено на орбиту более 1000 спутников. А начало всему этому положил тот самый первый запуск 18 августа 1964 года, в котором участвовал отец Михаила Князькина.
10 лет назад в 2014 году к 50-летию данного события он снял 30-ти минутный документальный фильм «18 августа». Короткометражку посмотрел 8-летний внук автора. И сразу сел рисовать то, что увидел. Именно благодаря рисункам мальчика, у Михаила родилась идея специально для молодёжи создать комикс к 60-летию запуска ракеты.
«Работа по созданию комикса продолжалась 4 месяца. Помогала мне отрисовывать этот захватывающий сюжет питерский автор комиксов и режиссёр анимации Дарья Конопатова. Я хотел современным языком комикса рассказать об этой истории и тем, кто скоро станет будущим страны, и тем, кто не знал об этом драматическом эпизоде в истории нашей космонавтики. Такие истории, как эта, вокруг которой развиваются события в комиксе, дают внятное представление о том, что такое преданность делу, смелость и вера в свои силы. Поэтому сегодня я дарю каждому присутствующему в этом зале по одному экземпляру книги. И, может быть, в трудные минуты своей жизни вы вспомните ту молодую команду сибиряков, которая 18 августа 1964 года, несмотря ни на что, рискнула выполнить очень важную для страны космическую миссию», — поделился Михаил Князькин.
Автор, общаясь с университетской молодёжью, предложил сделать 18 августа значимой датой в календаре учебной организации. Ведь не случайно корпус знаменитой ракеты, установленной возле университета, давно стал узнаваемым брендом не только вуза, но и всего Красноярска.