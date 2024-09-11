В Университет Решетнёва приехал автор фильма об истории запуска сибирской ракеты

Молодая команда не только удивила успешным пуском опытных коллег, но и создала ракету-носитель, которую впоследствии признали одной из самых надёжных в мире. Её модификация — ракета «Космос-3М» — исправно выполняла свою работу вплоть до 2010 года. С её помощью было выведено на орбиту более 1000 спутников. А начало всему этому положил тот самый первый запуск 18 августа 1964 года, в котором участвовал отец Михаила Князькина.