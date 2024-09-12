Около медуниверситета разрешили строить термальный комплекс

Posted 12 сентября, 05:44
Published 12 сентября, 05:44
Modified 13 сентября, 07:20
Updated 13 сентября, 07:20
Как сообщили в департаменте, комплекс «Мира» будет четырехэтажным, два этажа сделают подземными. Это будет оздоровительный центр с бассейнами, термальным комплексом, кафе, офисами и подземной парковкой.
Застройщик пообещал привести в порядок прилегающую к комплексу территорию: сохранить деревья, модернизировать существующий фонтан, провести освещение, обустроить тротуары и места для отдыха.
ООО «Мира» уже обращалось за разрешением на строительство, но к проекту были замечания, сейчас они доработаны. В мэрии отметили, что комплекс входит в число инвестпроектов 400-летия города.