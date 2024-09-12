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Posted 12 сентября, 05:44

Published 12 сентября, 05:44

Modified 13 сентября, 07:20

Updated 13 сентября, 07:20

Около медуниверситета разрешили строить термальный комплекс

Около медуниверситета разрешили строить термальный комплекс

12 сентября 2024, 05:44
Фото: Мира Термы
В Красноярске собираются построить центр с бассейном и термальным комплексом на улице Белинского рядом с медуниверситетом. Департамент градостроительства выдал разрешение на строительство.

Как сообщили в департаменте, комплекс «Мира» будет четырехэтажным, два этажа сделают подземными. Это будет оздоровительный центр с бассейнами, термальным комплексом, кафе, офисами и подземной парковкой.

Фото: Мира Термы

Застройщик пообещал привести в порядок прилегающую к комплексу территорию: сохранить деревья, модернизировать существующий фонтан, провести освещение, обустроить тротуары и места для отдыха.

ООО «Мира» уже обращалось за разрешением на строительство, но к проекту были замечания, сейчас они доработаны. В мэрии отметили, что комплекс входит в число инвестпроектов 400-летия города.

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#Владислав Савончик
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