Богучанская ГЭС помогает школьникам в инженерно-технических занятиях

Posted 13 сентября, 03:47
Published 13 сентября, 03:47
Modified 13 сентября, 03:49
Updated 13 сентября, 03:49
Дошкольники и младшеклассники смогут увлечься техническим творчеством, а ученики средних классов — разработать собственные модели различных устройств и промышленного оборудования.
На конструкторах серии «Фанкластик» детей научат создавать различные конструкции и модели реальных объектов. Конструирование помогает совершенствовать остроту зрения, развивает мелкую мускулатуру кистей рук, восприятие формы и размеров объекта, пространства. С обретением опыта, дети смогут перейти к работе с электронными модулями конструктора, создавая подвижные и интерактивные модели.
Набор конструктора Cuboro развивает пространственное воображение, логику, навыки командной работы, речь и коммуникацию. Соревнования по конструированию среди школьников стали популярны не только у детей, обучающихся в Центре, но и среди жителей Кодинска — в них участвуют семейные команды и команды различных предприятий и организаций.
Благодаря поддержке Богучанской ГЭС, педагоги и учащиеся Центра становились победителями соревнований по проектированию и конструированию. Например, на II Региональном конкурсе проектов «Фанкластик Stories», организованном Омским государственным педагогическим университетом, ученики Центра заняли 2 место в возрастной группе 5-6 лет, а педагоги — 2 место в номинации «Видеоистории педагогов». На IV Всероссийском турнире по конструированию Cuboro TEXcommunityWAY-2024 команды Центра заняли все призовые места в возрастной группе 7-14 лет.
Поддержка Центру была выделена в рамках многолетнего сотрудничества АО «Богучанская ГЭС» и «Программы благотворительной и спонсорской деятельности» на 2024 год.
Всего расходы по Программе на 2024 год составили 9,74 млн рублей. Самые большие суммы по ней выделены администрации города Кодинск на создание зоны отдыха для детей и молодежи в новом сквере во 2 микрорайоне, а также на приобретение светодиодных консолей для украшения городских улиц. Помощь энергетиков получил Центр дополнительного образования, спортивные школы и секции, детские сады, благотворительные фонды и другие организации.