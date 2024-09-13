Богучанская ГЭС помогает школьникам в инженерно-технических занятиях

Всего расходы по Программе на 2024 год составили 9,74 млн рублей. Самые большие суммы по ней выделены администрации города Кодинск на создание зоны отдыха для детей и молодежи в новом сквере во 2 микрорайоне, а также на приобретение светодиодных консолей для украшения городских улиц. Помощь энергетиков получил Центр дополнительного образования, спортивные школы и секции, детские сады, благотворительные фонды и другие организации.