«Домклик» заявил о 62-процентном росте спроса на жилье в новостройках в августе

По сравнению с июлем спрос на квартиры в новостройках по всей стране увеличился на 62,4%. Всего было оформлено 17,6 тысячи ипотечных кредитов на первичном рынке, что составило 33,4% от общего числа ипотечных выдач, тогда как в июле этот показатель был 21,7%, пишет newsnn.ru.