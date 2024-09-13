«Домклик» заявил о 62-процентном росте спроса на жилье в новостройках в августе

Posted 13 сентября, 08:43
Published 13 сентября, 08:43
Modified 13 сентября, 08:43
Updated 13 сентября, 08:43
По сравнению с июлем спрос на квартиры в новостройках по всей стране увеличился на 62,4%. Всего было оформлено 17,6 тысячи ипотечных кредитов на первичном рынке, что составило 33,4% от общего числа ипотечных выдач, тогда как в июле этот показатель был 21,7%, пишет newsnn.ru.
Крупнейшими рынками новостроек в России остаются Москва (49%), Санкт-Петербург (46,1%), Калининградская область (48,2%) и Адыгея (50,4%).
Эксперты считают, что высокий спрос поддерживается программой семейной ипотеки. Директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи сообщил, что в августе доля ипотек по этой программе достигла рекордных 85,7% от общего числа кредитов на новостройки. Большая часть сделок по семейной ипотеке (62,1%) заключаются в крупных регионах страны.
В августе Сбер выдал 52,6 тысячи ипотечных кредитов, что на 5,7% больше, чем в предыдущем месяце. Это ниже показателей мая и июня, когда действовала льготная ипотека, но всё ещё выше среднего за первый квартал.
На вторичном рынке жилья с мая объем выдачи ипотек держится в пределах 32–35 тысяч. Доля этого сегмента снизилась на 9,1% с июля, составив в августе более 60% от общей структуры ипотечных выдач.
Лидерами на вторичном рынке стали Чечня (90,3%), Магаданская, Тверская, Саратовская и Курская области (от 83,3% до 77,3%).
Также наблюдается спад в сегменте индивидуального жилищного строительства: в августе количество ипотек на этом рынке снизилось до 1,6 тысячи, что является самым низким показателем за последние два года. Доля таких ипотек составила всего три процента.
Эксперты аналитического центра «Домклик» отметили изменение условий для заемщиков по семейной ипотеке и указали на новое требование по обязательному использованию эскроу-счетов при оформлении ипотеки на ИЖС. В некоторых регионах, таких как Забайкалье, Камчатка и Бурятия, его доля в общем числе ипотечных выдач увеличилась.