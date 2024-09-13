Красноярские нефтяники получили новые патенты на изобретения

Posted 13 сентября, 04:47
Published 13 сентября, 04:47
Modified 13 сентября, 04:49
Updated 13 сентября, 04:49
Один патент выдан на автономное устройство для мониторинга трубопроводов и удалённой передачи параметров и показаний измерительных приборов. Прибор устанавливается на трубопровод и технологические установки. Он снимает показатели температуры и параметры работы системы. Полученные данные устройство может передавать оператору на расстояние до 10 километров.
Устройство способно автономно работать на неэлектрофицированных участках удаленных трубопроводов. Оно применяется для контроля участков трубопроводов, попадающих в зону низких температур, и предотвращения их замерзания. Устройство поможет «РН-Ванкор» усовершенствовать автоматизацию процесса перекачки нефти.
Разветвлённая нефтегазотранспортная система Ванкорского кластера сегодня превышает 1,8 тысячи километров. Благодаря оснащению ванкорских трубопроводов этими устройствами прогнозируется более 155 млн рублей экономии.
Второй патент получен на устройство, которое относится к дыхательным клапанам резервуаров нефти и нефтепродуктов. Изобретение экономичнее аналогов в обслуживании, эффективнее в период зимней эксплуатации, и имеет в своем составе автономную систему пожаротушения. Такие клапаны могут использоваться на любом нефтяном резервуаре, независимо от его объема. Монтаж новых запатентованных клапанов на крупных резервуарах Ванкорского кластера даст экономический эффект в размере 40 млн рублей.
За последние десять лет рационализаторами «РН-Ванкор» для улучшения производственных процессов и оптимизации режимов работы оборудования на объектах Ванкорского кластера предложено более ста инициатив, технологических разработок и новаторских идей. Экономический эффект от уже реализованных на Ванкоре таких предложений составляет более 470 млн рублей.