Красноярские нефтяники получили новые патенты на изобретения

Второй патент получен на устройство, которое относится к дыхательным клапанам резервуаров нефти и нефтепродуктов. Изобретение экономичнее аналогов в обслуживании, эффективнее в период зимней эксплуатации, и имеет в своем составе автономную систему пожаротушения. Такие клапаны могут использоваться на любом нефтяном резервуаре, независимо от его объема. Монтаж новых запатентованных клапанов на крупных резервуарах Ванкорского кластера даст экономический эффект в размере 40 млн рублей.