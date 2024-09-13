На предприятиях СГК в Красноярском крае идет «охота на риски»

Участники команды безопасного поведения и управления рисками есть на каждом предприятии СГК. В нее входят кураторы, риск-менеджеры (организаторы обходов) и риск-мастера (участники обходов из числа специалистов, знающих сопряжённые с опасностями рабочие процессы изнутри). За два года прошли обучение более 2500 сотрудников СГК, а 216 человек получили статус экспертов в этом направлении.