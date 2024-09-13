На предприятиях СГК в Красноярском крае идет «охота на риски»

Posted 13 сентября, 12:26
Published 13 сентября, 12:26
Modified 13 сентября, 12:28
Updated 13 сентября, 12:28
По замыслу проекта, производственники в цехах и на территории предприятий оценивают опасные условия, из-за которых могут случиться травмы. Выявленные несоответствия включают в специальный реестр и затем устраняют. Среди персонала эту программу уже назвали «охотой на риски».
Участники команды безопасного поведения и управления рисками есть на каждом предприятии СГК. В нее входят кураторы, риск-менеджеры (организаторы обходов) и риск-мастера (участники обходов из числа специалистов, знающих сопряжённые с опасностями рабочие процессы изнутри). За два года прошли обучение более 2500 сотрудников СГК, а 216 человек получили статус экспертов в этом направлении.
«Это серьезные результаты, их удалось достичь благодаря тому, что проект поддержали на всех уровнях — в него вовлечены директора производственных единиц, руководители и специалисты, отделы по работе с персоналом помогают администрировать процесс обучения. Выделен бюджет на реализацию конкретных мероприятий. Например, на станциях смонтированы новые, более надежные лестницы, на некоторых участках проведено дополнительное освещение, еще много чего удалось сделать. Кроме того, люди увидели, что к ним прислушиваются. У слесарей, машинистов-обходчиков, аппаратчиков химводоочистки есть возможность вносить свои предложения по улучшению условий труда, обращаться, если нужно, напрямую к директору электростанции или тепловых сетей. Многие увидели в этом ценность и внутреннюю мотивацию», — заявил Анатолий Железнов, руководитель направления оперативного контроля дирекции производственной безопасности СГК.
Охрана труда и производственной безопасности — первоочередная задача на предприятиях СГК. В процесс предупреждения рисков вовлекают всех сотрудников станции. Как считает директор по производственной безопасности СГК Максим Шалаев, именно в этом гарантия глубоких и качественных результатов.