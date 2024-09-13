Одним из регионов — лидеров по набору на контрактную службу стал Татарстан

С начала августа текущего года сумма единовременной выплаты военнослужащим, подписавшим контракт в Татарстане, составляет 2 миллиона рублей. Эти меры направлены на поддержку бойцов и их семей. Из регионального бюджета выплачивается 1,3 миллиона рублей, 400 000 рублей от Минобороны, а также до 300 000 рублей от местных властей. В ходе несения службы в зоне СВО заработная плата бойцов составляет не менее 210 000 рублей в месяц, передает inkazan.ru.