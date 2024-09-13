Одним из регионов — лидеров по набору на контрактную службу стал Татарстан

Posted 13 сентября, 14:22
Published 13 сентября, 14:22
Modified 13 сентября, 14:22
Updated 13 сентября, 14:22
С начала августа текущего года сумма единовременной выплаты военнослужащим, подписавшим контракт в Татарстане, составляет 2 миллиона рублей. Эти меры направлены на поддержку бойцов и их семей. Из регионального бюджета выплачивается 1,3 миллиона рублей, 400 000 рублей от Минобороны, а также до 300 000 рублей от местных властей. В ходе несения службы в зоне СВО заработная плата бойцов составляет не менее 210 000 рублей в месяц, передает inkazan.ru.
В Республике Башкортостан контрактникам единовременно полагается 1,2 миллиона рублей: регион выплачивает 505 000 рублей, министерство транспорта и дорожного хозяйства — до 300 000 рублей, а Минобороны России — 400 000 рублей. В Чувашии контрактники получают порядка 900 000 рублей, включая 500 000 рублей из регионального бюджета. В Марий Эл за заключение контракта предусмотрена выплата в размере 1,4 миллиона рублей, а в Кировской области — восемьсот тысяч рублей.
Жителям других регионов, которые приезжают в Татарстан для заключения контракта, оплачивается проезд и проживание на время подготовки документов. С 2023 года в Казани, Альметьевске и Набережных Челнах начали функционировать центры оформления на контрактную службу, где можно уладить все вопросы с документами за один день.
Любой желающий может обратиться в эти центры и пройти медобследование, узнать категорию годности к военной службе, получить информацию о льготах и выплатах для контрактников. Иностранные граждане и их семьи могут получить помощь в оформлении российского гражданства и ИНН.
Перед отправкой на передовую военнослужащие из Татарстана проходят специальную подготовку, после чего им выплачивается единовременное денежное пособие, выдается обмундирование, предоставляются медикаменты и необходимые вещи. Отмечается, что военнослужащие могут сами выбрать подразделение и специализацию.
Контрактники из Татарстана получают поддержку и в зоне СВО. Еженедельно туда направляются конвои с продовольствием, техникой, транспортом, радиостанциями, письмами от близких и другими вещами, которые требуются бойцам.