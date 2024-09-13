ОКР протестировал студентов училища олимпийского резерва в Нижнем Новгороде

Он рассказал о своей признательности Олимпийскому комитету за выбор училища в качестве площадки для тестирования. В связи с этим Тряпичников отметил, что в эти дни тестирования проходят не только юные воспитанники УОР, но и представители других спортивных организаций Нижегородской области — всего 40 человек. Сотрудничество с инновационным центром ОКР училище будет развивать — в частности, были озвучены планы по формированию на базе училища курсов повышения квалификации для местных тренеров.