ОКР протестировал студентов училища олимпийского резерва в Нижнем Новгороде

Posted 13 сентября, 15:44
Published 13 сентября, 15:44
Modified 13 сентября, 15:45
Updated 13 сентября, 15:45
В рамках рабочей поездки в Нижний Новгород с будущими олимпийцами побеседовал глава ОКР Станислав Поздняков, который поздравил новых кандидатов в олимпийскую команду России. Об этом сообщает NewsNN.
По информации Позднякова, задача нового проекта российского Олимпийского комитета заключается в том, чтобы уже сегодня набрать большую команду молодых спортсменов, стремящихся к высоким достижениям. В связи с этим он обещал наблюдать за карьерой юных олимпийцев, оказывать им всестороннюю помощь и искренне радоваться их восхождению на олимпийские пьедесталы.
Сертификаты с подтверждением присоединения к олимпийскому резерву на 2024 год президент ОКР вручил 11 перспективным спортсменам. Эти ребята показали себя в вольной борьбе, гребном спорте, легкой атлетике, современном пятиборье и фехтовании.
Директор Нижегородского областного УОР имени В. С. Тишина Евгений Тряпичников выразил благодарность в адрес специалистов ИЦ ОКР за предоставленную возможность оценить потенциал воспитанников училища олимпийского резерва и других спортивных организаций региона.
Он рассказал о своей признательности Олимпийскому комитету за выбор училища в качестве площадки для тестирования. В связи с этим Тряпичников отметил, что в эти дни тестирования проходят не только юные воспитанники УОР, но и представители других спортивных организаций Нижегородской области — всего 40 человек. Сотрудничество с инновационным центром ОКР училище будет развивать — в частности, были озвучены планы по формированию на базе училища курсов повышения квалификации для местных тренеров.
Также Станислав Поздняков стал участником II Всероссийского форума «Вера и спорт», нацеленного на реализацию Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ по воспитанию подрастающего поколения через обеспечение высокого уровня духовно-нравственных и этических ценностей в сфере физической культуры и спорта. Стратегия разработана на период до 2030 года.