Так ли страшна пятница, 13-е, как ее считают

Posted 13 сентября, 20:02
Published 13 сентября, 20:02
Modified 13 сентября, 20:03
Updated 13 сентября, 20:03
Издание newia попыталось выяснить: так ли опасна пятница, если это 13-е число.
Обычно суеверные люди испытывают перед этой датой не меньшее беспокойство, чем перед появлением черных котов или женщин с пустыми ведрами. Между тем пятница, 13-е, случается не так уж редко: около трех раз в году. При этом никто еще не продемонстрировал статистику, которая доказала бы, что в пятницу, 13-го, произошло больше неприятностей, катастроф и несчастных случаев, чем в любой другой день. Однако люди продолжают упорно связывать несчастья именно с этой датой.
Опасения перед пятницей, 13-м, можно объяснить христианской традицией. Многие печальные события из библейской истории случились именно в пятницу. Иуда, предавший Христа, был 13-м гостем на Тайной вечере. Логично, что люди, регулярно читающие Библию, испытывают опасения перед пятницей, 13-го.
К тому же раньше число 12 считалось числом, завершающим все. Соответственно, 13-е казалось пугающим и таинственным.
Примечательно, что пятницы боятся далеко не все жители планеты. Например, испанцы не доверяют вторнику, а в Италии все ждут подвоха от 17-го числа: при помощи римских цифр его записывали как XVII, что было похоже на слово VIXI, означающее выражение «конец моей жизни». Но и в этих странах опасность вышеназванных дат не доказана.
У страха перед числом 13 имеется название: трискайдекафобия, что с древнегреческого так и переводится — боязнь 13-ти. Хорошо, что людей с трискайдекафобиями немного: для большинства очередное наступление пятницы 13-го — лишь повод пошутить и обсудить происшествия этого дня.