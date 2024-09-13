Так ли страшна пятница, 13-е, как ее считают

Обычно суеверные люди испытывают перед этой датой не меньшее беспокойство, чем перед появлением черных котов или женщин с пустыми ведрами. Между тем пятница, 13-е, случается не так уж редко: около трех раз в году. При этом никто еще не продемонстрировал статистику, которая доказала бы, что в пятницу, 13-го, произошло больше неприятностей, катастроф и несчастных случаев, чем в любой другой день. Однако люди продолжают упорно связывать несчастья именно с этой датой.