Альфа-Лизинг: от роста ключевой ставки ненадолго пострадает малый и средний бизнес

Posted 16 сентября, 10:13
Published 16 сентября, 10:13
Modified 16 сентября, 10:15
Updated 16 сентября, 10:15
После повышения ключевой ставки до 18% годовых в июле 2024 года, российский бизнес успел адаптироваться к ужесточению денежно-кредитной политики. Так, объем корпоративного кредитования в годовом выражении увеличился более чем на 20%. На рынке лизинга схожая ситуация — в августе число заключенных лизинговых договоров сократилось незначительно — на 5-7%.
Самое заметное влияние текущий уровень ключевой ставки окажет на малый и средний бизнес — увеличивается стоимость кредитов, повышается долговая нагрузка, в результате предприниматели сокращают расходы на развитие предприятий, например, инвестиции в расширение автопарка. В то же время, есть и позитивные факторы: в условиях избыточного предложения автодилеры запускают маркетинговые акции, которые снижают стоимость автомобилей. Это поддерживает высокий уровень потребительской активности и, возможно, позволит нивелировать потери бизнеса от ужесточения денежно-кредитной политики.
Кроме того, игроки финансового рынка адаптируют собственные программы для бизнеса, чтобы избежать оттока клиентов.
«Высокий уровень ключевой ставки, в совокупности с другими факторами, такими как повышение утилизационного сбора в 2024 году, будет способствовать стагнации на авторынке. В особенности — в среднем ценовом сегменте авто. В лизинговой отрасли в более выгодной ситуации окажутся компании, входящие в крупные банковские группы», — отметил Иларион Демчиков, директор по развитию бизнеса ГК Альфа-Лизинг.