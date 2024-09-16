Альфа-Лизинг: от роста ключевой ставки ненадолго пострадает малый и средний бизнес

Самое заметное влияние текущий уровень ключевой ставки окажет на малый и средний бизнес — увеличивается стоимость кредитов, повышается долговая нагрузка, в результате предприниматели сокращают расходы на развитие предприятий, например, инвестиции в расширение автопарка. В то же время, есть и позитивные факторы: в условиях избыточного предложения автодилеры запускают маркетинговые акции, которые снижают стоимость автомобилей. Это поддерживает высокий уровень потребительской активности и, возможно, позволит нивелировать потери бизнеса от ужесточения денежно-кредитной политики.