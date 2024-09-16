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Posted 16 сентября, 10:13

Published 16 сентября, 10:13

Modified 16 сентября, 10:15

Updated 16 сентября, 10:15

Альфа-Лизинг: от роста ключевой ставки ненадолго пострадает малый и средний бизнес

Альфа-Лизинг: от роста ключевой ставки ненадолго пострадает малый и средний бизнес

16 сентября 2024, 10:13
Фото: Альфа-Лизинг
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13 сентября состоялось очередное заседание Совета директоров Банка России, в ходе которого было принято решение повысить ключевую ставку до 19%. Иларион Демчиков, директор по развитию бизнеса ГК Альфа-Лизинг, прокомментировал влияние денежно-кредитной политики на российский бизнес.

После повышения ключевой ставки до 18% годовых в июле 2024 года, российский бизнес успел адаптироваться к ужесточению денежно-кредитной политики. Так, объем корпоративного кредитования в годовом выражении увеличился более чем на 20%. На рынке лизинга схожая ситуация — в августе число заключенных лизинговых договоров сократилось незначительно — на 5-7%.

Самое заметное влияние текущий уровень ключевой ставки окажет на малый и средний бизнес — увеличивается стоимость кредитов, повышается долговая нагрузка, в результате предприниматели сокращают расходы на развитие предприятий, например, инвестиции в расширение автопарка. В то же время, есть и позитивные факторы: в условиях избыточного предложения автодилеры запускают маркетинговые акции, которые снижают стоимость автомобилей. Это поддерживает высокий уровень потребительской активности и, возможно, позволит нивелировать потери бизнеса от ужесточения денежно-кредитной политики.

Кроме того, игроки финансового рынка адаптируют собственные программы для бизнеса, чтобы избежать оттока клиентов.

«Высокий уровень ключевой ставки, в совокупности с другими факторами, такими как повышение утилизационного сбора в 2024 году, будет способствовать стагнации на авторынке. В особенности — в среднем ценовом сегменте авто. В лизинговой отрасли в более выгодной ситуации окажутся компании, входящие в крупные банковские группы», — отметил Иларион Демчиков, директор по развитию бизнеса ГК Альфа-Лизинг.
#Общество
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