«Почта России» начала доставлять ТСР уже в 83 региона страны

Стоит отметить, что «Почта России» занимается доставкой таких предметов медицинского назначения, как одноразовые медицинские подгузники для взрослых, специальные средства при нарушениях функций выделения, катетеры, различные упоры, рычаги, крепления, средства для установки протезов. В будущем компания планирует организовать доставку крупногабаритных технических средств реабилитации. Например доставку специальной кровати можно будет заказать курьеру или же забрать такой груз в отделении.