«Почта России» начала доставлять ТСР уже в 83 региона страны

Posted 16 сентября, 17:08
Published 16 сентября, 17:08
Modified 16 сентября, 17:08
Updated 16 сентября, 17:08
Как сообщает transsibinfo.com, доставка ТСР ведется по всей России согласно государственным гарантиям, которые воплощаются при содействии Минтруда и Социального фонда.
Стоит отметить, что «Почта России» занимается доставкой таких предметов медицинского назначения, как одноразовые медицинские подгузники для взрослых, специальные средства при нарушениях функций выделения, катетеры, различные упоры, рычаги, крепления, средства для установки протезов. В будущем компания планирует организовать доставку крупногабаритных технических средств реабилитации. Например доставку специальной кровати можно будет заказать курьеру или же забрать такой груз в отделении.
В конце 2023 года партнеры осуществляли тестовую доставку в Псковскую и Калининградскую области более чем для 2000 потребителей. С апреля текущего года подобная услуга уже распространилась на все субъекты РФ.
В февральском послании Федеральному собранию Владимир Путин затронул тему оказания помощи людям с инвалидностью. Глава государства дал поручение организовать к 2030 году все необходимые для данной категории населения меры поддержки.
Глава «Почты России» Михаил Волков подчеркивает, что компания обязуется выступать надежным помощником государства и обеспечивать необходимыми услугами каждого россиянина. Волков напоминает, что многие люди с особенностями здоровья немобильны или испытывают сложности при передвижении, а налаженная работа «Почты России» дает возможность таким людям получать заказанные ТСР в кратчайшие сроки в любой точке страны.