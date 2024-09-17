ФОМС поделится опытом с коллегами из Казахстана

Posted 17 сентября, 11:47
Published 17 сентября, 11:47
Modified 17 сентября, 11:47
Updated 17 сентября, 11:47
Меморандум был подписан на международной конференции, посвященной аккредитации и качеству медицинских услуг, в преддверии Всемирного дня безопасности пациента.
Как пишет РИА Новости, документ был подписан Ильей Баланиным, руководителем Федерального фонда ОМС, и Абылкаиром Скаковым, председателем правления Фонда социального медицинского страхования Казахстана.
Илья Баланин отметил, что ФОМС уже давно активно работает с казахстанскими коллегами. По его словам, фонд располагает значительным опытом, а также эффективными решениями и методами управления в области обязательного медицинского страхования. Обмен знаниями и практиками с казахстанскими специалистами позволит углубить существующий опыт и станет мощным импульсом для дальнейшего развития обеих сторон.
Согласно условиям меморандума, ФОМС и Фонд социального медстрахования Казахстана будут обмениваться опытом в области обязательного медицинского страхования, эффективными практиками в области законодательства, которые касаются ОМС, а также совместно принимать участие в специализированных мероприятиях.
В рамках конференции председатель ФОМС также представил доклад, в котором отметил, что средства ОМС, используемые при реализации государственных программ и проектов, направлены на формирование у жителей Российской Федерации здорового образа жизни, увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни, рост рождаемости и воспитание здорового поколения.