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Posted 17 сентября, 11:47

Published 17 сентября, 11:47

Modified 17 сентября, 11:47

Updated 17 сентября, 11:47

ФОМС поделится опытом с коллегами из Казахстана

ФОМС поделится опытом с коллегами из Казахстана

17 сентября 2024, 11:47
Фото: пресс-служба ФОМС
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального медицинского страхования Республики Казахстан заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обязательного медицинского страхования.

Меморандум был подписан на международной конференции, посвященной аккредитации и качеству медицинских услуг, в преддверии Всемирного дня безопасности пациента.

Как пишет РИА Новости, документ был подписан Ильей Баланиным, руководителем Федерального фонда ОМС, и Абылкаиром Скаковым, председателем правления Фонда социального медицинского страхования Казахстана.

Илья Баланин отметил, что ФОМС уже давно активно работает с казахстанскими коллегами. По его словам, фонд располагает значительным опытом, а также эффективными решениями и методами управления в области обязательного медицинского страхования. Обмен знаниями и практиками с казахстанскими специалистами позволит углубить существующий опыт и станет мощным импульсом для дальнейшего развития обеих сторон.

Согласно условиям меморандума, ФОМС и Фонд социального медстрахования Казахстана будут обмениваться опытом в области обязательного медицинского страхования, эффективными практиками в области законодательства, которые касаются ОМС, а также совместно принимать участие в специализированных мероприятиях.

В рамках конференции председатель ФОМС также представил доклад, в котором отметил, что средства ОМС, используемые при реализации государственных программ и проектов, направлены на формирование у жителей Российской Федерации здорового образа жизни, увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни, рост рождаемости и воспитание здорового поколения.

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