ФОМС поделится опытом с коллегами из Казахстана

Илья Баланин отметил, что ФОМС уже давно активно работает с казахстанскими коллегами. По его словам, фонд располагает значительным опытом, а также эффективными решениями и методами управления в области обязательного медицинского страхования. Обмен знаниями и практиками с казахстанскими специалистами позволит углубить существующий опыт и станет мощным импульсом для дальнейшего развития обеих сторон.