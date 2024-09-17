Фонд Мельниченко разработает мастер-план Минусинска

Posted 17 сентября, 05:07
Published 17 сентября, 05:07
Modified 17 сентября, 05:09
Updated 17 сентября, 05:09
Участие в совещании принял депутат Госдумы Сергей Еремин, директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК» в регионе Енисейская Сибирь Марина Смирнова, заместитель генерального директора, директор направления «Города» Фонда Мельниченко Александр Красавцев и другие заинтересованные специалисты.
Сергей Еремин отметил, что Минусинску отведена роль опорного города — он должен объединить территории юга Красноярского края идеологически, культурно, экономически.
«Мастер-план — хороший инструмент: это генеральный план с душой, где важны смыслы, а соавторы — сами жители. Искренне благодарю Фонд Мельниченко за инициативу создать такой план будущего», — рассказал Еремин.
Марина Смирнова заявила, что благодаря мастер-планированию в городах решается вопрос обеспечения качественной питьевой водой, разрабатываются туристические маршруты, ведется комплексное благоустройство, в том числе за счет привлечения средств федеральных программ и конкурсов.
По ее словам, уверенные первые шаги в этом направлении делаются и в Минусинске. Так, в этом году город при поддержке Фонда Мельниченко Минусинск стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с проектом строительства молодежного экстрим-парка «Я-Ясная поляна», сумма конкурсного гранта составляет почти 100 млн рублей.
«Мы не впервые выступаем партнерами при создании мастер-планов для городов, в которых работают предприятия угледобычи и энергетики. Так, в шахтерских территориях края уже завершается период реализации первых мастер-планов, которые мы готовили в 2017 году. И, действительно, на длительный период времени эти документы стали „дорожной картой“ для территорий», — отметила Смирнова.
Финансирование разработки мастер-плана города также возьмет на себя Фонд Мельниченко.
«Мастер-план — это не просто важнейший документ, определяющий стратегию развития города на ближайшие годы, но и ключ к привлечению новых инвестиций и создания условий для устойчивого экономического роста», — отметил заместитель гендиректора Фонда, директор направления «Города» Александр Красавцев.
Мастер-план — это новая форма градостроительной документации, стратегия пространственного развития конкретной территории. Сегодня по поручению Президента России Владимира Путина мастер-планы разрабатываются для 200 городов России.
Мастер-план Минусинска будет разработан к апрелю 2025 года. Акцент в нем будет сделан на расширение сельскохозяйственных производств, сохранение исторической и культурной идентичности, реализацию туристического потенциала и др. Кроме того, мастер-план опорного города будет максимально синхронизирован с планами развития Красноярского края.