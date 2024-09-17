Фонд Мельниченко разработает мастер-план Минусинска

По ее словам, уверенные первые шаги в этом направлении делаются и в Минусинске. Так, в этом году город при поддержке Фонда Мельниченко Минусинск стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с проектом строительства молодежного экстрим-парка «Я-Ясная поляна», сумма конкурсного гранта составляет почти 100 млн рублей.