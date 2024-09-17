Оливье с окороком и бифштекс из ягненка: новое обеденное меню в «Дзе»

Posted 17 сентября, 06:30
Published 17 сентября, 06:30
Modified 17 сентября, 06:30
Updated 17 сентября, 06:30
Начало обеда — это:
— Салат с печёной свёклой, копчёным сулугуни и кремом из грецких орехов
— Чафан в грузинском стиле
— Оливье с тамбовским окороком
В раздел супов вернули полюбившийся всем куриный бульон с домашней лапшой.
На горячее:
— Шницель из цыплёнка, коул слоу на ткемали, соус из сметаны с чесноком
— Тефтели из лосося, мятый картофель, тартар на бочковых огурцах
— Бифштекс из ягнёнка, греча с луком, домашнее лечо
И, наконец, подсластите жизнь панна-коттой на мацони с черникой конфи, миндалем и мятой, либо шоколадным медовиком с кокосовым кремом и малиной. Асса!
Гранд-бистро «Дзе»
ул. Весны, 30, тел. +7 (391) 988-96-88