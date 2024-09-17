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Posted 17 сентября, 06:30

Published 17 сентября, 06:30

Modified 17 сентября, 06:30

Updated 17 сентября, 06:30

Новое меню в гранд-бистро «Дзе»

Оливье с окороком и бифштекс из ягненка: новое обеденное меню в «Дзе»

17 сентября 2024, 06:30
Фото: «Дзе»
Новое меню в гранд-бистро «Дзе»
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Генацвале, что творится-то! А творятся у нас новые обеды в гранд-бистро «Дзе». Да, с сегодняшнего дня команда обновила обеденное меню — постарались на славу!
Салат с печёной свёклой, копчёным сулугуни и кремом из грецких ореховСалат с печёной свёклой, копчёным сулугуни и кремом из грецких орехов
Чафан в грузинском стилеЧафан в грузинском стиле
Оливье с тамбовским окорокомОливье с тамбовским окороком
Салат с печёной свёклой, копчёным сулугуни и кремом из грецких орехов. Фото: «Дзе»

Начало обеда — это:

— Салат с печёной свёклой, копчёным сулугуни и кремом из грецких орехов

— Чафан в грузинском стиле

— Оливье с тамбовским окороком

В раздел супов вернули полюбившийся всем куриный бульон с домашней лапшой.

Шницель из цыплёнка, коул слоу на ткемали, соус из сметаны с чеснокомШницель из цыплёнка, коул слоу на ткемали, соус из сметаны с чесноком
Тефтели из лосося, мятый картофель, тартар на бочковых огурцахТефтели из лосося, мятый картофель, тартар на бочковых огурцах
Бифштекс из ягнёнка, греча с луком, домашнее лечоБифштекс из ягнёнка, греча с луком, домашнее лечо
Шницель из цыплёнка, коул слоу на ткемали, соус из сметаны с чесноком. Фото: «Дзе»

На горячее:

— Шницель из цыплёнка, коул слоу на ткемали, соус из сметаны с чесноком

— Тефтели из лосося, мятый картофель, тартар на бочковых огурцах

— Бифштекс из ягнёнка, греча с луком, домашнее лечо

Панна-котта на мацони с черникой конфи, миндалем и мятойПанна-котта на мацони с черникой конфи, миндалем и мятой
Шоколадный медовик с кокосовым кремом и малинойШоколадный медовик с кокосовым кремом и малиной
Панна-котта на мацони с черникой конфи, миндалем и мятой. Фото: «Дзе»

И, наконец, подсластите жизнь панна-коттой на мацони с черникой конфи, миндалем и мятой, либо шоколадным медовиком с кокосовым кремом и малиной. Асса!

Гранд-бистро «Дзе»

ул. Весны, 30, тел. +7 (391) 988-96-88

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