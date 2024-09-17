Волонтеры «Русала» уберут мусор на берегу Енисея — в прошлый раз собрали 37 тонн

Posted 17 сентября, 09:22
Published 17 сентября, 09:22
Modified 18 сентября, 05:08
Updated 18 сентября, 05:08
Акцию с 2011 года организует компания «Русал», проект действует в 17 городах присутствия компании. В Красноярске каждый год посвящен уборке берега Енисея. Мусор не просто собирают в мешки, а тщательно сортируют прямо на месте: отдельно идут пластик и крышки, жесть и алюминий, стекло, картон, батарейки. После уборки мусор отправляют на переработку.
В прошлом году участие в акции приняли больше двух тысяч корпоративных волонтеров. Всего за день на берегу реки удалось собрать 37 тонн мусора. В этом году волонтеры продолжат убираться на Орлихе — сбор участников назначен на 21 сентября в 11 часов.
Акция займет всего два часа, а для большей мотивации команды волонтеров будут соревноваться в количестве собранных мешков — три команды-лидера получат призы.
«Экология и вопросы сохранения окружающей среды уже давно стали неотъемлемой частью современной корпоративной культуры и находятся в фокусе внимания „Русала“, являясь приоритетом Стратегии устойчивого развития 2035. Основная цель проведения „Дня реки“ — не просто вовлечь сотрудников „Русала“ в волонтёрскую деятельность, но и обратить внимание властей, местных сообществ и бизнеса на проблему загрязнения рек и водоёмов. Очень важно продолжать поддерживать традицию развития экологической культуры и экологичного образа жизни среди территорий присутствия компании. Так мы не только помогаем городам стать лучше, но и формируем новые стандарты у жителей», — отметила, директор по устойчивому развитию компании Елена Мякотникова.