Волонтеры «Русала» уберут мусор на берегу Енисея — в прошлый раз собрали 37 тонн

В прошлом году участие в акции приняли больше двух тысяч корпоративных волонтеров. Всего за день на берегу реки удалось собрать 37 тонн мусора. В этом году волонтеры продолжат убираться на Орлихе — сбор участников назначен на 21 сентября в 11 часов.