Фонд Мельниченко поможет «прокачать» туристический потенциал Хакасии

Фондом Мельниченко в партнерстве с СУЭК, чьи представители также присутствовали на совещании, уже наработан опыт продвижения туристических брендов городов присутствия. Большой проект сейчас реализуется в городе Шарыпово Красноярского края. О нем рассказала директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК» в регионе Енисейская Сибирь Марина Смирнова: