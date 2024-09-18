Фонд Мельниченко поможет «прокачать» туристический потенциал Хакасии

Posted 18 сентября, 02:37
Published 18 сентября, 02:37
Modified 18 сентября, 02:39
Updated 18 сентября, 02:39
Договоренность между правительством Хакасии и Фондом Мельниченко о совместной разработке такого документа была достигнута в июне 2024 года.
«Фонд сам вышел с инициативой, взял на себя все расходы — это очень большая сумма, и мы за это благодарны. Для Хакасии туристическое направление очень важно, главой республики оно определено как приоритетное в рамках комплексного развития региона», — сообщила Исмагилова.
Фондом Мельниченко в партнерстве с СУЭК, чьи представители также присутствовали на совещании, уже наработан опыт продвижения туристических брендов городов присутствия. Большой проект сейчас реализуется в городе Шарыпово Красноярского края. О нем рассказала директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК» в регионе Енисейская Сибирь Марина Смирнова:
«По проекту мы тесно работаем с краевым Агентством по туризму — формируем маршруты, открываем новые локации. В последние два года на гранты Минстроя России обустроили городской променад „Воинская слава — Трудовая доблесть“, который соединил три городских парка и „Парк динозавров“, который продвигает уникальные палеонтологические достижения города как местный бренд. В августе с администрацией города при поддержке Фонда Мельниченко провели Всероссийский палеонтологический фестиваль „Открытие“, который собрал больше 12 тысяч участников».
Финансирование туристической отрасли из бюджета Хакасии растет с каждым годом. В 2023 году на развитие туризма было выделено почти 140 млн рублей. Республика приняла 1,5 млн гостей. И интерес к природной и культурной идентичности Хакасии только увеличивается.
Задача мастер-плана — проанализировать потенциал региона, спрогнозировать турпотоки, определить потребности в номерном фонде, транспортной, инженерной и другой инфраструктуре, источники финансирования. Таким образом, мастер-план должен вывести отрасль на новый уровень, стать «дорожной картой» развития туризма на территории.
«Реализация мастер-плана в течение следующих пяти лет даст ощутимый рост экономических показателей, включая увеличение объема бюджетных поступлений. Документ даст понимание того, какого туриста ждет Республика Хакасия и что необходимо сделать, чтобы его привлечь», — уточнил заместитель генерального директора Фонда Мельниченко, директор направления «Города» Александр Красавцев.
Предполагается, что туристический мастер-план Республики Хакасия появится уже в первой половине 2025 года.