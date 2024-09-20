Москву наградили Всемирной премией инноваций на форуме о будущем городов БРИКС

Также во время форума огласили результаты исследований в рамках нескольких авторитетных рейтингов. В пятерке городов стран БРИКС по уровню технологического и пространственного развития российская столица стала первой, а в рейтинге «БРИКС-250» оказалась на третьей позиции. Кроме того, Москва пополнила десятку рейтинга НИУ ВШЭ инновационной привлекательности мировых городов.