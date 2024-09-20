Москву наградили Всемирной премией инноваций на форуме о будущем городов БРИКС

Posted 20 сентября, 17:13
Published 20 сентября, 17:13
Modified 20 сентября, 17:13
Updated 20 сентября, 17:13
Также во время форума огласили результаты исследований в рамках нескольких авторитетных рейтингов. В пятерке городов стран БРИКС по уровню технологического и пространственного развития российская столица стала первой, а в рейтинге «БРИКС-250» оказалась на третьей позиции. Кроме того, Москва пополнила десятку рейтинга НИУ ВШЭ инновационной привлекательности мировых городов.
Традиционно форум был проведен под почетным председательством лауреата Нобелевской премии мира Рае Квон Чунга. Специалист несколько раз упоминал о достижениях столицы РФ в сфере решения вопросов экологии, пишет РИА.
На форум прибыли 24 группы представителей 21 государства. Среди них — делегаты из Южной Кореи, КНР, Индии, ОАЭ, Бразилии, Турции и ЮАР.
Эксперты и гости события обменялись наработками в области ряда инноваций, интеграции в городские решения технологий искусственного интеллекта и дополненной реальности, проектами для умных городов и новинками в сфере облачных сервисов.
В ходе события была проведена церемония вручения Всемирной премии инноваций. Москве, сделавшей большой вклад в области интеграции передовых устойчивых технологий на земле, воде и в воздухе, было отдано первое место в категории «Устойчивые города и сообщества».
Также в Москве презентовали первую пятерку городов стран — участниц БРИКС по индексу технологического и пространственного развития. В данной номинации столица России, как и в 2023 году, стала лидером.
Помимо этого, в рамках форума «Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС» огласили итоги индекса «БРИКС-250», представленного международным аналитическим изданием World Economic Journal (Гонконг, КНР). Москве отдали третье место в списке деловых столиц БРИКС. Лидировал в исследовании Пекин, а на второй позиции оказался Абу-Даби.
Кроме того, в ходе события были оглашены итоги рейтинга инновационной привлекательности мировых городов. Москва, пополнившая первую десятку, стала обладательницей высоких оценок в номинациях «Технологическое развитие», «Креативные индустрии» и «Городская среда».
Гостям события представили 15 роуд-шоу, в которых смогли принять участие более 150 человек.
На форуме в первый раз провели конференцию «Зелёные города БРИКС», в роли организатора которой выступило правительство российской столицы.