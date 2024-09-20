Председатель ЕР Медведев: Репутацию партии создают ее отделения на местах

Posted 20 сентября, 10:21
Published 20 сентября, 10:21
Modified 20 сентября, 10:21
Updated 20 сентября, 10:21
Наряду с этим на встрече обсуждались вопросы создания кадрового резерва партии, развития конкурса социально значимых проектов первичных отделений, а также их участия в избирательных кампаниях.
Совет прошел под председательством врио генерального совета «Единой России» Владимира Якушева и председателя партии Дмитрий Медведева, пишет mkset.ru.
Медведев подчеркнул роль деятельности первичных отделений и назвал их «солью земли», то есть «партийной земли». От эффективной работы данных организаций очень многое зависит.
Партийную идеологию «Единой России» формируют высшие органы партии, однако за ее репутацию на местах отвечают все же первичные отделения. Их основная цель заключается в осуществлении ключевых задач партии и решений президента РФ. В число задач первичных отделений также входит борьба с недостатками партии.
По словам председателя ЕР, количество первичных отделений партии в стране достигает почти девяноста тысяч, а общее число членов партии — 2,6 миллиона человек.
Описывая идеальную работу первичных отделений, Медведев подчеркнул, что их задача заключается в донесении до населения идеи о том, почему именно за «Единой Россией» стоит правда. Члены партии должны взаимодействовать с гражданами максимально корректно, а также быть честными и убедительными в передаче своей позиции.
Медведев поддержал предложения, связанные с установкой памятных знаков за членство в партии. Председатель ЕР также выразил одобрение по поводу активности первичных отделений в медийной сфере. Кроме этого, он поддержал инициативу о расширении грантовых конкурсов для реализации социально значимых проектов и о шефстве первичек над семьями бойцов СВО.
На встрече Владимир Якушев поблагодарил секретарей первичных отделений за их труд. Именно к этим сотрудникам обращаются граждане со своими повседневными трудностями. Сила партии проявляется в наличии широкой сети и организованной деятельности первичных структур. Все это позволяет «Единой России» позиционировать себя в качестве народной. Об этом сообщается на официальном сайте партии ER.RU.
2 июля 2024 года в ходе заседания генерального совета ЕР, которое прошло под председательством Дмитрия Медведева, был учрежден совет первичных отделений. В этом орган вошли представители всех 89 регионов.
«Я возглавляю партийную ячейку уже 17 лет. Все эти годы мы стараемся приносить пользу нашему поселку. Члены нашей первички — люди неравнодушные, которые хотят изменить свою жизнь и жизнь своей малой Родины, это очень важно. Одно из главных наших достижений — это благоустройство общественных пространств в поселке. Рядом со зданием бывшей школы по партпроекту „Детский спорт“ в 2018 году появилась всесезонная спортивная площадка. Год спустя здесь появились спортивные тренажеры, а в 2020 году по партпроекту „Городская среда“ была благоустроена территория у Народного музея на месте бывшей школы. Здесь появилась детская площадка, амфитеатр, новое освещение, малые архитектурные формы. В 2023 неподалеку построен спортивный павильон, где круглогодично можно заниматься физкультурой на профессиональных тренажерах, поиграть в настольный теннис, заниматься фитнесом. На достигнутом останавливаться не собираемся. Будем продолжать работу на благо наших земляков. Ведь мы ближе всего к людям, знаем все чаяния жителей, проблемы территорий. Первички — это основа, на которой держится большая партия», — рассказала секретарь первичной организации № 81 из поселка Усть-Мана Красноярского края Елена Коршун о работе, которую ведет первичное отделение.