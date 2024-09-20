Председатель ЕР Медведев: Репутацию партии создают ее отделения на местах

«Я возглавляю партийную ячейку уже 17 лет. Все эти годы мы стараемся приносить пользу нашему поселку. Члены нашей первички — люди неравнодушные, которые хотят изменить свою жизнь и жизнь своей малой Родины, это очень важно. Одно из главных наших достижений — это благоустройство общественных пространств в поселке. Рядом со зданием бывшей школы по партпроекту „Детский спорт“ в 2018 году появилась всесезонная спортивная площадка. Год спустя здесь появились спортивные тренажеры, а в 2020 году по партпроекту „Городская среда“ была благоустроена территория у Народного музея на месте бывшей школы. Здесь появилась детская площадка, амфитеатр, новое освещение, малые архитектурные формы. В 2023 неподалеку построен спортивный павильон, где круглогодично можно заниматься физкультурой на профессиональных тренажерах, поиграть в настольный теннис, заниматься фитнесом. На достигнутом останавливаться не собираемся. Будем продолжать работу на благо наших земляков. Ведь мы ближе всего к людям, знаем все чаяния жителей, проблемы территорий. Первички — это основа, на которой держится большая партия», — рассказала секретарь первичной организации № 81 из поселка Усть-Мана Красноярского края Елена Коршун о работе, которую ведет первичное отделение.