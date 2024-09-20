«Зеленая дружина СГК» подарит Красноярску и Зеленогорску новые сирени

Posted 20 сентября, 04:33
Published 20 сентября, 04:33
Modified 20 сентября, 04:35
Updated 20 сентября, 04:35
В этом году в красноярских школах №16, 50, 156, лицее №9 и в городе Зеленогорске появятся сиреневые аллеи. В Год семьи организаторы будут рады видеть на площадках экологической акции и родителей школьников: дополнительные руки всегда нужны и вместе веселее.
Кроме высадки деревьев, «Зелёная дружина» проведёт в школах сбор макулатуры. Это важная часть экомарафонов: его идея — приумножать и беречь природу, формировать экологические привычки. «Зеленая дружина» и СГК приглашают красноярцев, живущих по соседству со школами, присоединиться к акции и сдать макулатуру.
Макулатура: что, куда и когда приносить жителям
2 октября, 10.00 — 11.00 — школа №16, ул. Песочная, 20
3 октября, 10.00 — 11.00 — лицей №9, ул. Семафорная, 247а.
4 октября, 10.00 — 11.00 — школа №156, ул. Светлова, 36 (м-он Солнечный)
11 октября, 10.00 — 11.00, школа №50, ул. Глинки, 2 Б.
Принимаются бумага, старые журналы, книги, учебники, рекламные брошюры, глянец, чистый картон.
Не принимаются упаковка из-под яиц, грязный, жирный картон, мешки из-под строительных материалов. Цена за 1 килограмм — 7 рублей. Картон — 2 рубля.
Энергетики поддерживают общественную организацию «Зеленая дружина» с 2015 года. За девять лет работы в Красноярске и городах края, где работает СГК — Канске, Зеленогорске, Назарове — было высажено 6700 деревьев и кустарников.
Кроме озеленения, «Зеленая дружина» собирает и сдает вторсырье в переработку, ведет просветительские проекты о бережном отношении к ресурсам и природе — за время работы общественного движения собрано более 100 тонн макулатуры. В акциях приняли участие 10 000 человек, в том числе постоянные участники — энергетики предприятий СГК.
В этом году партнёр экомарафона — «Бумажник24».