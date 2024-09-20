«Зеленая дружина СГК» подарит Красноярску и Зеленогорску новые сирени

В этом году в красноярских школах №16, 50, 156, лицее №9 и в городе Зеленогорске появятся сиреневые аллеи. В Год семьи организаторы будут рады видеть на площадках экологической акции и родителей школьников: дополнительные руки всегда нужны и вместе веселее.