Фильм «Из Сибири — по зову сердца» получил диплом международного кинофорума

Posted 23 сентября, 11:00
Published 23 сентября, 11:00
Modified 23 сентября, 11:00
Updated 23 сентября, 11:00
Это семь историй героев-добровольцев на передовой. Проект сняла кинокомпания Сибирский киноиндустриальный фонд «55 параллель» и «Новая Скифия».
Фонд «55 параллель» состоит в региональном в Кино-индустриальном территориальном кластере на базе центра «Мой бизнес» Красноярского края. С господдержкой он получил такие услуги как: маркетинговое исследование и продвижение в социальных сетях.
Киноиндустриальный территориальный кластер, призван объединить усилия инфраструктуры поддержки, предпринимателей и деятелей культуры региона. Съемки кинофильмов помогают в привлечении туристов в регион и способствуют росту туристического потока. Как следствие, развивается инфраструктура.
Создание совместными усилиями благоприятных условий для кинопроизводства в регионе приведет к возобновлению интереса к фильмам местного производства и повышению объема производимых кино- и телепроектов.
Обо всех доступных мерах поддержки можно узнать на сайте мойбизнес-24.рф, через консультантов по телефону 8-800-234-0-124, а также лично в одном из филиалов или представительств центра «Мой бизнес» в районах края.