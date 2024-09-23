Красноярских предпринимателей приглашают на бизнес-миссию в Санкт-Петербург

Posted 23 сентября, 05:30
Published 23 сентября, 05:30
Modified 23 сентября, 05:30
Updated 23 сентября, 05:30
Бизнес-миссия организуется с целью развития межрегионального сотрудничества и деловых связей компаний малого и среднего бизнеса, укрепления и расширения торгово-экономического сотрудничества и кооперационных связей между предприятиями Красноярского края и города Санкт-Петербурга, а также для обмена производственными заявками, поиска новых поставщиков и покупателей.
В программе бизнес-миссии: организация контактов с участием деловых кругов Красноярского края и города Санкт-Петербурга, а также посещение предприятий, организаций и производственных площадок города.
В бизнес-миссии могут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в Красноярском крае из сфер:
Подать заявку можно: в электронном виде через платформу МСП.рф или на сайте центра «Мой бизнес» — мойбизнес-24.рф. Заявки принимаются до 17:30 25 сентября. Сама же бизнес-миссия состоится 08-11 октября.