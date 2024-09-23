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Posted 23 сентября, 05:30

Published 23 сентября, 05:30

Modified 23 сентября, 05:30

Updated 23 сентября, 05:30

Красноярских предпринимателей приглашают на бизнес-миссию в Санкт-Петербург

Красноярских предпринимателей приглашают на бизнес-миссию в Санкт-Петербург

23 сентября 2024, 05:30
Фото: АНО «ККЦРБ МКК»
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В начале октября состоится бизнес-миссия правительства Красноярского края в Санкт-Петербург. Предпринимателей приглашают принять в ней участие.

Бизнес-миссия организуется с целью развития межрегионального сотрудничества и деловых связей компаний малого и среднего бизнеса, укрепления и расширения торгово-экономического сотрудничества и кооперационных связей между предприятиями Красноярского края и города Санкт-Петербурга, а также для обмена производственными заявками, поиска новых поставщиков и покупателей.

В программе бизнес-миссии: организация контактов с участием деловых кругов Красноярского края и города Санкт-Петербурга, а также посещение предприятий, организаций и производственных площадок города.

В бизнес-миссии могут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в Красноярском крае из сфер:

  • малое судостроение;
  • научные исследования и разработки;
  • инновационная деятельность;
  • внутренний туризм;
  • экология;
  • производители комплектующих товаров по программе импортозамещения.

Подать заявку можно: в электронном виде через платформу МСП.рф или на сайте центра «Мой бизнес» — мойбизнес-24.рф. Заявки принимаются до 17:30 25 сентября. Сама же бизнес-миссия состоится 08-11 октября.

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