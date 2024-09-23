Красноярских предпринимателей приглашают на бизнес-миссию в Санкт-Петербург

Бизнес-миссия организуется с целью развития межрегионального сотрудничества и деловых связей компаний малого и среднего бизнеса, укрепления и расширения торгово-экономического сотрудничества и кооперационных связей между предприятиями Красноярского края и города Санкт-Петербурга, а также для обмена производственными заявками, поиска новых поставщиков и покупателей.