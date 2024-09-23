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Posted 23 сентября, 02:10

Published 23 сентября, 02:10

Modified 23 сентября, 02:11

Updated 23 сентября, 02:11

«Мы строим в поля»: что происходит с подключением частных домов к электросетям

«Мы строим в поля»: что происходит с подключением частных домов к электросетям

23 сентября 2024, 02:10
Фото: «Россети Сибирь»
Как это ни странно, но в 2024 году проблема подключения частных домов к электросетям остается актуальной. Темпы подключения не всегда устраивают людей, а сроки срываются. «Проспект Мира» узнал у «Россетей», почему так происходит.

Пожалуй, главной претензией жителей частных домов к «Россетям» становится вопрос срыва сроков — по договору дом уже должен быть подключен, а электричества там до сих пор нет, жалуются люди. Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Сибирь» Виталий Бортник в разговоре с «Проспектом Мира» признал, что с начала 2024 года просроченные обязательства со стороны организации действительно выросли и сейчас компания активно пытается исправить сложившееся положение. Вместе с тем, проблема, по его словам, кроется не в нежелании «Россети Сибирь» выполнять свои обязательства.

Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Сибирь» Виталий БортникЗаместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Сибирь» Виталий Бортник
Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Сибирь» Виталий Бортник. Фото: «Россети Сибирь»

Бортник предоставил «ПМ» динамику по техническому подключению в городах присутствия «Россети Сибирь» за последние годы — это почти вся Сибирь, за исключением Новосибирской и Иркутской областей. В 2017 году действовали 44 тысячи договоров по техническому подключению, большая часть из них была сорвана — 2,6 тысячи из-за недофинансирования и срыва сроков со стороны «Россети Сибирь» и 27,5 тысячи — по вине заявителей.

«Это означает, что мы строим электросеть в „поля“, подключать там нечего», — отметил Бортник.
Так выглядят построенные в «поля» сетиТак выглядят построенные в «поля» сети
Так выглядят построенные в «поля» сети. Фото: «Россети Сибирь»

В компании отмечают, что в силу публичности договора о присоединении, отказать в заключении этого договора при наличии технической возможности сетевики не имеют права. При этом закон учитывает только техническую возможность, но не финансовую.

К 2020 году компания приблизилась к решению проблемы, отметил представитель «Россети Сибирь». Действующие договоры сократились до 28 тысяч, показатель просрочек со стороны заявителя упал вдвое — до 13,6 тысячи. Вместе с тем немного вырос показатель просрочки со стороны «Россетей» — до 3,8 тысячи договоров.

Причина тому — изменение законодательства в части появления льгот по оплате технологического подключения, которое не компенсируется в тарифе в полной мере региональными регуляторами (РЭК, Госкомтариф и пр). Виталий Бортник подробно объяснил смену законов:

  • 2009 год — физическим лицам установили льготу в 550 рублей при подключении на расстоянии до 300/500 метров от существующих сетей. При расстоянии больше этого значения заявитель должен был в полном объеме оплачивать все мероприятия по подключению. Для примера — стоимость техприсоединения в среднем составляет от 50 тысяч рублей. При отсутствии необходимой мощности, стоимость может составлять вплоть до миллиона рублей, поскольку может потребоваться, к примеру, замена трансформатора и строительство линии электропередачи 500 метров. На фоне роста цен на бетон и металл в 80%, тариф вырос лишь на 5%. Бортник отметил, что разницу на исполнение договора тариф не компенсирует, сетевая организация берет кредит и «умирает» в его содержании, так как регулятор не компенсирует использование кредита.
  • 2015 год — заявителям, удаленным от существующих сетей на расстояние далее 300/500 метров, предоставили льготу в размере 50% от платы за техническое подключение.
  • 2017 год — льготу расширили до 100%. Заявителям вообще не приходилось платить за подключение. Виталий Бортник отметил, что с этого года существенно возросло число заявок на расстоянии более 300/500 метров от сетей. До введения льгот они составляли порядка 0,5% от всех заявок, сегодня — около 20%. При этом доля затрат компании на исполнение таких договоров составляет 75%.
  • 2019 год — власти ввели ограничения на подачу единичных заявок на подключение от членов СНТ. Подавать такие заявки стало возможным только организованно, через председателя товарищества.
  • 2020 год — прошлые ограничения сняли. Кроме того, появилось правило, позволяющее так называемое «самоподключение». По этому правилу, сетевая организация обязана провести все мероприятия до границ земельного участка заявителя, после чего в личный кабинет выгружается уведомление о готовности к технологическому присоединению, а заявитель уже самостоятельно подключается от щитка, в котором установлен автоматический выключатель.

По словам Виталия Бортника, после изменения законодательства в 2020 году, энергетики продолжили подключения в «поля». На сегодня коэффициент востребованности сетей составляет 0,86 — за четыре года подключились 76 тысяч потребителей, а 12 тысяч заявок оказались невостребованными.

Фото: «Россети Сибирь»

В Красноярском крае последние три года отмечают рост заявок на подключение. Основное их количество относится к подключению частных участков. С начала 2021 года и по сегодняшний день сетевики исполнили 18610 договоров на сумму свыше 649 миллионов рублей. При этом 593 договора оказались не востребованными со стороны заявителей. То есть более 3% новых сетей пришлось построить в «поля».

Льготы на подключение получают как «удаленные» заявители, так и находящиеся в непосредственной близости к сетям. Средства на строительство сетей «Россети» получают из установленных тарифов, поскольку это регулируемая государством организация. Невостребованные заявки ведут к невосполнимым расходам, что в итоге приводит к задержкам выполнения других заявок на подключение.

Сейчас, по словам Бортника, «Россети» нарастили материальную базу и наняли больше подрядчиков, которые работают на заявках, чтобы решить проблему с задержками подключений.

«Еще в прошлом году изменили подходы к формированию потребности материалов на исполнение обязательств по договорам. То есть в настоящее время полностью исключен фактор несвоевременной поставки материалов. Провели переоценку собственных трудовых ресурсов и увеличили количество подрядных организаций», — отметил эксперт.

Отдельно Виталий Бортник обратил внимание, что помимо роста заявок на подключение кратно возросло и потребление энергии на бытовые нужды. Основная причина — потребление мощности сверх разрешенной в процессе техподключения. Это связывают с переходом населения на электроотопление в частных домах. По словам Бортника, такой переход требует серьезной подготовки низковольтных и высоковольтных линий, кроме того, в некоторых регионах, вроде Бурятии и Хакасии, уже существует дефицит генерирующей мощности. Сейчас «Россети» совместно с властями этих регионов работают над планом реконструкции электросетей и поиском финансирования на это, которые позволят безболезненно перейти на электроотопление.

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