«Мы строим в поля»: что происходит с подключением частных домов к электросетям

Posted 23 сентября, 02:10
Published 23 сентября, 02:10
Modified 23 сентября, 02:11
Updated 23 сентября, 02:11
Пожалуй, главной претензией жителей частных домов к «Россетям» становится вопрос срыва сроков — по договору дом уже должен быть подключен, а электричества там до сих пор нет, жалуются люди. Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Сибирь» Виталий Бортник в разговоре с «Проспектом Мира» признал, что с начала 2024 года просроченные обязательства со стороны организации действительно выросли и сейчас компания активно пытается исправить сложившееся положение. Вместе с тем, проблема, по его словам, кроется не в нежелании «Россети Сибирь» выполнять свои обязательства.
Бортник предоставил «ПМ» динамику по техническому подключению в городах присутствия «Россети Сибирь» за последние годы — это почти вся Сибирь, за исключением Новосибирской и Иркутской областей. В 2017 году действовали 44 тысячи договоров по техническому подключению, большая часть из них была сорвана — 2,6 тысячи из-за недофинансирования и срыва сроков со стороны «Россети Сибирь» и 27,5 тысячи — по вине заявителей.
«Это означает, что мы строим электросеть в „поля“, подключать там нечего», — отметил Бортник.
В компании отмечают, что в силу публичности договора о присоединении, отказать в заключении этого договора при наличии технической возможности сетевики не имеют права. При этом закон учитывает только техническую возможность, но не финансовую.
К 2020 году компания приблизилась к решению проблемы, отметил представитель «Россети Сибирь». Действующие договоры сократились до 28 тысяч, показатель просрочек со стороны заявителя упал вдвое — до 13,6 тысячи. Вместе с тем немного вырос показатель просрочки со стороны «Россетей» — до 3,8 тысячи договоров.
Причина тому — изменение законодательства в части появления льгот по оплате технологического подключения, которое не компенсируется в тарифе в полной мере региональными регуляторами (РЭК, Госкомтариф и пр). Виталий Бортник подробно объяснил смену законов:
По словам Виталия Бортника, после изменения законодательства в 2020 году, энергетики продолжили подключения в «поля». На сегодня коэффициент востребованности сетей составляет 0,86 — за четыре года подключились 76 тысяч потребителей, а 12 тысяч заявок оказались невостребованными.
В Красноярском крае последние три года отмечают рост заявок на подключение. Основное их количество относится к подключению частных участков. С начала 2021 года и по сегодняшний день сетевики исполнили 18610 договоров на сумму свыше 649 миллионов рублей. При этом 593 договора оказались не востребованными со стороны заявителей. То есть более 3% новых сетей пришлось построить в «поля».
Льготы на подключение получают как «удаленные» заявители, так и находящиеся в непосредственной близости к сетям. Средства на строительство сетей «Россети» получают из установленных тарифов, поскольку это регулируемая государством организация. Невостребованные заявки ведут к невосполнимым расходам, что в итоге приводит к задержкам выполнения других заявок на подключение.
Сейчас, по словам Бортника, «Россети» нарастили материальную базу и наняли больше подрядчиков, которые работают на заявках, чтобы решить проблему с задержками подключений.
«Еще в прошлом году изменили подходы к формированию потребности материалов на исполнение обязательств по договорам. То есть в настоящее время полностью исключен фактор несвоевременной поставки материалов. Провели переоценку собственных трудовых ресурсов и увеличили количество подрядных организаций», — отметил эксперт.
Отдельно Виталий Бортник обратил внимание, что помимо роста заявок на подключение кратно возросло и потребление энергии на бытовые нужды. Основная причина — потребление мощности сверх разрешенной в процессе техподключения. Это связывают с переходом населения на электроотопление в частных домах. По словам Бортника, такой переход требует серьезной подготовки низковольтных и высоковольтных линий, кроме того, в некоторых регионах, вроде Бурятии и Хакасии, уже существует дефицит генерирующей мощности. Сейчас «Россети» совместно с властями этих регионов работают над планом реконструкции электросетей и поиском финансирования на это, которые позволят безболезненно перейти на электроотопление.