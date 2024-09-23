«Мы строим в поля»: что происходит с подключением частных домов к электросетям

Пожалуй, главной претензией жителей частных домов к «Россетям» становится вопрос срыва сроков — по договору дом уже должен быть подключен, а электричества там до сих пор нет, жалуются люди. Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Сибирь» Виталий Бортник в разговоре с «Проспектом Мира» признал, что с начала 2024 года просроченные обязательства со стороны организации действительно выросли и сейчас компания активно пытается исправить сложившееся положение. Вместе с тем, проблема, по его словам, кроется не в нежелании «Россети Сибирь» выполнять свои обязательства.