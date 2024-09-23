Расписание двух пригородных поездов КрасЖД изменится на два дня из-за ремонта

Posted 23 сентября, 02:43
Published 23 сентября, 02:43
Modified 23 сентября, 02:45
Updated 23 сентября, 02:45
23 сентября утренний электропоезд Абакан — Красный Кордон выйдет в рейс позже на 3 часа 30 минут — в 12:50 вместо 9:20. На станцию Красный Кордон он прибудет в 15:46 вместо 12:16.
В обратном направлении отправление со станции Красный Кордон состоится позже на 1 час 38 минут — в 16:22 вместо 14:44, прибытие на станцию Абакан в 19:00 вместо 17:22.
30 сентября электропоезд Абакан — Кошурниково отправится со станции Абакан позже на 3 часа 28 минут — в 12:48 вместо 09:20. Прибытие на станцию Кошурниково в 16:45 вместо 13:17.
В обратном направлении отправление со станции Кошурниково в 17:34 вместо 13:40, прибытие на станцию Абакан в 21:16 вместо 17:22.
Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства и попросили заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок.