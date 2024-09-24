Норильские промышленники заказали экзоскелеты для работ на севере

Все комплектующие, как заявляют создатели, это отечественные разработки. Производятся экзоскелеты из металла и углепластика, весят больше 20 килограммов. В «костюме» предусмотрена интеллектуальная защита от перевеса, по этой причине экзоскелет не будет поднимать тяжелее 60 килограммов, хотя и может. Сама модель сконструирована так, что защищает человека от травм даже при случайном падении.