Норильские промышленники заказали экзоскелеты для работ на севере

Posted 24 сентября, 05:54
Published 24 сентября, 05:54
Modified 24 сентября, 05:57
Updated 24 сентября, 05:57
Горно-металлургическая компания несколько лет назад выдвинула идею разработки экзоскелетов, которые планируется использовать в разных отраслях. Сейчас компания выступает в роли инвестора и заказчика, сотрудничая с научными институтами и стартапами.
В 2019 году проект реализовывали с участием Юго-Западного университета — компания и вуз работали над моделью промышленного экзоскелета. Тогда был создан образец, который прошел испытания на производстве.Затем к проекту подключились специалисты Петербургского научно-технического центра «Рокад», а после внесенных ими изменений экзоскелеты передали «ТехноСпарку» в Троицке.
Все комплектующие, как заявляют создатели, это отечественные разработки. Производятся экзоскелеты из металла и углепластика, весят больше 20 килограммов. В «костюме» предусмотрена интеллектуальная защита от перевеса, по этой причине экзоскелет не будет поднимать тяжелее 60 килограммов, хотя и может. Сама модель сконструирована так, что защищает человека от травм даже при случайном падении.
«В данном активном модуле стоит два датчика: чтобы человек получал сигнал о том, что в данный момент в атмосфере находятся опасные для жизни газы или воспламеняемые вещества. Вся информация приходит на пульт. Также в экзоскелет встроена широкоформатная камера. Она позволяет увидеть, что человек делал, что поднимал, что происходило вокруг него», — рассказал инженер-конструктор направления промышленных экзоскелетов группы компаний «ТехноСпарк» Ярослав Никулин.
По словам Никулина, самая низкая температура, при которой испытывался экзоскелет, — минус 30 градусов. Аппарат проработал полтора часа, а в помещении с обычной температурой он работал до восьми часов.
Экзоскелет, как заявляют создатели становится более удобным, надежным и эффективным. А на основе этой разработки для экзоскелетов вышел государственный стандарт (ГОСТ), устанавливающий определение и классификацию изделий.
«Сейчас мы с „Норникелем“ планируем следующий ГОСТ, который как раз будет определять методы и степени защиты: то есть данное средство индивидуальной защиты защищает наш опорно-двигательный аппарат», — отметил и. о. начальника профильной лаборатории Евгений Шупорин.
Этой осенью команда ученых, разработчиков и медиков прибудет в Норильск, чтобы «в поле» всесторонне испытать новый образец тяжелого промышленного экзоскелета на производственных площадках «Норникеля».