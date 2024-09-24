В Красноярске отремонтировали больше 7 километров водовода и подготовились к зиме

Всего на техническом обслуживании «КрасКом» находится 1348,35 км сетей холодного водоснабжения и 1172,35 км — канализации; 7 водозаборов и 2 канализационных очистных сооружения; 58 водопроводных и 120 канализационных насосных станций; 158,7 км воздушных и кабельных линий электропередач; 70 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, а также другие коммунальные объекты Красноярска.