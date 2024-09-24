В Красноярске отремонтировали больше 7 километров водовода и подготовились к зиме

Posted 24 сентября, 05:11
Published 24 сентября, 05:11
Modified 24 сентября, 05:12
Updated 24 сентября, 05:12
За короткое лето специалисты капитально отремонтировали насосное и электротехническое оборудование на водозаборных и очистных сооружениях, трансформаторных подстанциях.
«Подготовка к зиме — это лишь часть той большой работы, которую ежедневно выполняют сотрудники предприятия и наши подрядчики. Сейчас идет завершение пуско-наладочных работ на вновь построенной канализационно-насосной станции в Орбите. Еще одну КНС строим для новых домов в Солонцы-2. До конца года дополнительно отремонтируем сети водоснабжения на улицах 1-Хабаровская и Баумана. Всего производственной программой предприятия предусмотрено заменить и построить новых более 10 км водопроводных и канализационных сетей», — рассказал генеральный директор «КрасКом» Олег Гончеров.
В этом году продолжается реконструкция левобережных очистных сооружений. Уже выбран подрядчик на разработку проекта строительства цеха ультрафиолетового обеззараживания очищенной воды, перед её возвращением в Енисей.
Всего на техническом обслуживании «КрасКом» находится 1348,35 км сетей холодного водоснабжения и 1172,35 км — канализации; 7 водозаборов и 2 канализационных очистных сооружения; 58 водопроводных и 120 канализационных насосных станций; 158,7 км воздушных и кабельных линий электропередач; 70 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, а также другие коммунальные объекты Красноярска.