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Posted 24 сентября, 05:11

Published 24 сентября, 05:11

Modified 24 сентября, 05:12

Updated 24 сентября, 05:12

В Красноярске отремонтировали больше 7 километров водовода и подготовились к зиме

В Красноярске отремонтировали больше 7 километров водовода и подготовились к зиме

24 сентября 2024, 05:11
Фото: КрасКом
«КрасКом» подготовил к зиме системы жизнеобеспечения Красноярска, находящихся в зоне ответственности предприятия. С начала года специалисты обновили 7,2 км водовода и 2,4 км коллекторов, а на инженерных коммуникациях установили 167 новых пожарных гидрантов и заменили 61 устаревшую задвижку.

За короткое лето специалисты капитально отремонтировали насосное и электротехническое оборудование на водозаборных и очистных сооружениях, трансформаторных подстанциях.

«Подготовка к зиме — это лишь часть той большой работы, которую ежедневно выполняют сотрудники предприятия и наши подрядчики. Сейчас идет завершение пуско-наладочных работ на вновь построенной канализационно-насосной станции в Орбите. Еще одну КНС строим для новых домов в Солонцы-2. До конца года дополнительно отремонтируем сети водоснабжения на улицах 1-Хабаровская и Баумана. Всего производственной программой предприятия предусмотрено заменить и построить новых более 10 км водопроводных и канализационных сетей», — рассказал генеральный директор «КрасКом» Олег Гончеров.

В этом году продолжается реконструкция левобережных очистных сооружений. Уже выбран подрядчик на разработку проекта строительства цеха ультрафиолетового обеззараживания очищенной воды, перед её возвращением в Енисей.

Фото: КрасКом

Всего на техническом обслуживании «КрасКом» находится 1348,35 км сетей холодного водоснабжения и 1172,35 км — канализации; 7 водозаборов и 2 канализационных очистных сооружения; 58 водопроводных и 120 канализационных насосных станций; 158,7 км воздушных и кабельных линий электропередач; 70 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, а также другие коммунальные объекты Красноярска.

#Владислав Савончик
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