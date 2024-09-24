В Университете Решетнёва торжественно открыли именную аудиторию М. Ф. Решетнёва

Экскурс в прошлое продолжили воспоминания В. И. Халимановича, когда-то коллеги и соратника Решетнева, а ныне советника гендиректора АО «Решетнев», завкафедрой Университета Решетнева. Владимир Иванович рассказал о том, каким человеком, личностью какого масштаба был Решетнев. Все, кто знал его, отмечали его главное качество — беспримерную преданность делу своей жизни.