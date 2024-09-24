В Университете Решетнёва торжественно открыли именную аудиторию М. Ф. Решетнёва

Posted 24 сентября, 03:59
Published 24 сентября, 03:59
Modified 24 сентября, 04:01
Updated 24 сентября, 04:01
Ключевым событием в череде мемориальных мероприятий стало создание и запуск именной аудитории академика Решетнёва. Оснащенная современным цифровым оборудованием, аудитория станет не только образовательной площадкой подготовки молодых кадров для космической отрасли, но и основой для создания на ее базе краевого лектория, призванного популяризировать и продвигать космическую тематику, инженерное дело, высокотехнологичные производства.
Церемония открытия прошла в присутствии первых лиц края, руководства и членов коллектива, ветеранов университета, студенчества, а также представителей индустриальных партнеров вуза, благодаря содействию которых проект был успешно реализован — АО «Решетнев», КРО Союз машиностроителей России, строительная компания АО «Агат», АО ОКБ «Зенит», ООО «Вариант 999».
Короткий документальный фильм о жизни и деятельности выдающегося сибирского спутникостроителя погрузил аудиторию в события, которые уже ушли в историю, но остались в человеческой памяти.
Экскурс в прошлое продолжили воспоминания В. И. Халимановича, когда-то коллеги и соратника Решетнева, а ныне советника гендиректора АО «Решетнев», завкафедрой Университета Решетнева. Владимир Иванович рассказал о том, каким человеком, личностью какого масштаба был Решетнев. Все, кто знал его, отмечали его главное качество — беспримерную преданность делу своей жизни.
По видеоконференцсвязи к встрече присоединился Д. А. Шишкин, директор административного департамента ГК «Роскосмос». От имени руководства госкорпорации он поприветствовал красноярцев и поблагодарил за реализацию интересно проекта.
«Это признание заслуг Михаила Федоровича, сохранение его научного и профессионального наследия, которое и сегодня остается актуальным!» — отметил Шишкин.
Е. А. Нестеров, руководитель основного индустриального партнера университета в области космических технологий, гендиректор АО «Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнёва» в своем выступлении также подчеркнул идеи научной преемственности поколений.
«Для меня большая честь в кругу единомышленников открывать еще один объект, посвященный исторической памяти. Сегодня компания „РЕШЕТНЁВ“ — это бренд, известный во всем мире благодаря достижениям школы сибирских спутникостроителей, созданной Михаилом Федоровичем, — заявил Нестеров. — И важно, что дело его продолжается. Сегодня уникальной является связка Университет-Производство. Изделия, которые компания „Решетнев“ производит, практически все они базируются на компетенциях выпускников вуза!.
Оригинальный подарок к событию приготовили студенты института социального инжиниринга. Ребята продемонстрировали дизайнерские футболки с разработанной символикой к 100-летию М. Ф. Решетнева, а всем гостям подарили брендовые ручки.
Уже завтра новая аудитория Университета РЕшетнёва перейдет в деловой режим работы, распахнув свои двери первым студентам, которые придут сюда за новыми знаниями.