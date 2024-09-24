Владимир Ефимов: С начала 2024 года в ТиНАО Москвы введено 1,13 млн м2 жилья

В ТиНАО следуют принципам комплексного развития территорий. Здесь строятся не только жилые и социальные объекты, но также развивается транспортная инфраструктура, что способствует созданию новых рабочих мест. За последние годы особенно активно инвесторы вкладываются в строительство крупных технопарков, складов, промышленных комплексов, а также в площадки для развития малого бизнеса, активно используя придомовые территории. Об этом рассказал Владимир Жидкин, руководитель департамента развития новых территорий города Москвы. Он уточнил, что здесь особенно популярны такие объекты бизнеса, как салоны красоты, пекарни, аптеки, медицинские центры и другие.