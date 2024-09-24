Владимир Ефимов: С начала 2024 года в ТиНАО Москвы введено 1,13 млн м2 жилья

Posted 24 сентября, 15:28
Published 24 сентября, 15:28
Modified 24 сентября, 15:28
Updated 24 сентября, 15:28
Об этом сообщил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Он отметил, что среди новых объектов более 1,13 миллиона квадратных метров приходится на жилую недвижимость, около 370 тысяч квадратных метров занимают объекты социального значения и промышленные объекты. С начала августа в ТиНАО было построено и введено в эксплуатацию более 360 000 квадратных метров различной недвижимости, пишет stroi.mos.ru.
Ефимов пояснил, что на территории ТиНАО строятся строения различного назначения. Объекты возводятся с использованием монолитно-каркасной технологии. Для облицовки фасадов применяется керамический кирпич и другие современные материалы. Входные группы выполнены сквозными, а входы расположены на уровне земли. Застройщики включают в свои проекты индивидуальные кладовые помещения, колясочные. Также в их планах предусмотрены энергоэффективное освещение и системы видеонаблюдения. После завершения строительства осуществляется благоустройство территории. Специалисты разрабатывают проекты парковок, спортивных и детских площадок, а также зон отдыха с зелеными насаждениями и скамейками.
В ТиНАО следуют принципам комплексного развития территорий. Здесь строятся не только жилые и социальные объекты, но также развивается транспортная инфраструктура, что способствует созданию новых рабочих мест. За последние годы особенно активно инвесторы вкладываются в строительство крупных технопарков, складов, промышленных комплексов, а также в площадки для развития малого бизнеса, активно используя придомовые территории. Об этом рассказал Владимир Жидкин, руководитель департамента развития новых территорий города Москвы. Он уточнил, что здесь особенно популярны такие объекты бизнеса, как салоны красоты, пекарни, аптеки, медицинские центры и другие.
С момента включения новых территорий в состав столицы общий объем инвестиций в развитие города превысил 3,7 триллиона рублей. По подсчетам экспертов, к 2035 году инвестиции могут достигнуть десяти триллионов рублей.