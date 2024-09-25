«Чистое небо»: в Норильске значительно улучшилась экологическая ситуация

Posted 25 сентября, 07:27
Published 25 сентября, 07:27
Modified 25 сентября, 07:27
Updated 25 сентября, 07:27
Последний составленный рейтинг показал, что достаточно невысокие показатели загрязнения воздуха наблюдаются в Казани, Санкт-Петербурге, Ярославле, Чебоксарах и даже в Норильске, который ранее находился в топе экологического антирейтинга. Загрязнение в этих городах согласно замерам, сделанным в рамках реализации проекта «Чистое небо», равняется трем единицам и менее на кубометр, пишут «Новые Известия».
Однако в рейтинге антилидеров находятся такие города, как Барнаул, Калининград, Кемерово, где загрязнение доходит до 35–38 единиц на кубометр. Жители этих городов, как и ранее, страдают от плохой экологии, а высокий уровень загрязнения здесь подтверждается общественными замерами и государственными сведениями. Например, в Кемерове количество выбросов загрязняющих веществ увеличивается год от года, и власти Кемеровской области пока не имеют возможностей остановить данный процесс.
А в Норильске, напротив, ситуация значительно улучшилась, несмотря на то, что раньше этот город считался одним из самых грязных в мире. После запуска «Норникелем» «Серной программы» экологическая обстановка в городе стала намного лучше. На сегодняшний день уровень загрязненности воздуха в Норильске равняется трем единицам на кубометр.
Сначала скептики не поверили, что показатели могли настолько снизиться, но проект «Чистое небо» подтвердил правильность замеров, которые были сделаны установленными в центре города датчиками, — именно там, где ранее наблюдались значительные проблемы с качеством воздуха.
В обзоре состояния и загрязнения окружающей среды, который каждый год составляет Росгидромет, сообщается, что Норильск больше не находится в списке самых загрязненных городов, так как оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха в городе уже соответствует значению ИЗА>7.
В документе уточняется, что выбросы от стационарных источников и выбросы диоксида серы сократились за два прошедших года на 140 тысяч тонн (8%).
«Серная программа» реализуется в рамках федерального проекта «Чистый воздух».
В Министерстве природных ресурсов и экологии отчитались, что в прошлом году в 12 городах-участниках суммарное количество выбросов опасных загрязняющих веществ уменьшилось на 13,3%, а наиболее весомого эффекта удалось достичь в Новокузнецке, Челябинске, Череповце, Медногорске, Красноярске, которые ранее серьезно страдали от неблагоприятной экологической обстановки.