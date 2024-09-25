«Чистое небо»: в Норильске значительно улучшилась экологическая ситуация

Однако в рейтинге антилидеров находятся такие города, как Барнаул, Калининград, Кемерово, где загрязнение доходит до 35–38 единиц на кубометр. Жители этих городов, как и ранее, страдают от плохой экологии, а высокий уровень загрязнения здесь подтверждается общественными замерами и государственными сведениями. Например, в Кемерове количество выбросов загрязняющих веществ увеличивается год от года, и власти Кемеровской области пока не имеют возможностей остановить данный процесс.