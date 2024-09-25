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Posted 25 сентября, 11:27

Published 25 сентября, 11:27

Modified 25 сентября, 11:29

Updated 25 сентября, 11:29

Ефимов рассказал, что ещё 11 домов готовы к переселению по программе реновации

Ефимов рассказал, что ещё 11 домов готовы к переселению по программе реновации

25 сентября 2024, 11:27
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Жители 12 московских домов в этом месяце уже начали переселяться в новые квартиры по программе реновации. В ближайшее время это ждёт тех, кто проживает ещё в 13 старых домах.

Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, отметил, что в сентябре в эксплуатацию будут введены одиннадцать домов, которые возведены по программе реновации. Большая часть из них располагается в восточной части столицы. Всего они расположены в шести административных округах: четыре — в Восточном, по два в Западном и Юго-Восточном и по одному — в Центральном, Южном и Северном. Всего, по информации Ефимова, для переезжающих подготовлено более 2,8 тысячи квартир. Об этом пишет портал mos.ru.

Отмечается, что на придомовых территориях новых домов будут расположены детские и спортивные площадки и зоны отдыха. Также современные ЖК спроектированы с учётом принципа безбарьерной среды, что позволяет обеспечить доступность для родителей с детскими колясками и маломобильных граждан. Первые этажи домов займут нежилые помещения, в которых расположатся коммерческие объекты.

Владислав Овчинский, министр правительства Москвы и руководитель департамента градостроительной политики, отметил, что в рамках программы реновации будут расселены ещё 25 старых домов. При этом жители будут переезжать в границах своего района. Например, горожане из Нагорного района переедут в дом в Электролитном проезде, расположенный в трёх минутах от метро.

Переезд в новые дома будет проходить поэтапно. На данный момент началось переселение из четырех домов в Нагорном районе, двух в Войковском районе, Люблине и Фили-Давыдкове и из одного дома в Пресненском и Восточном районах. Программа реновации, утверждённая в августе 2017 года, коснётся около миллиона жителей столицы, а расселены будут более пяти тысяч домов.

#Общество
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