Ефимов рассказал, что ещё 11 домов готовы к переселению по программе реновации

Posted 25 сентября, 11:27
Published 25 сентября, 11:27
Modified 25 сентября, 11:29
Updated 25 сентября, 11:29
Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, отметил, что в сентябре в эксплуатацию будут введены одиннадцать домов, которые возведены по программе реновации. Большая часть из них располагается в восточной части столицы. Всего они расположены в шести административных округах: четыре — в Восточном, по два в Западном и Юго-Восточном и по одному — в Центральном, Южном и Северном. Всего, по информации Ефимова, для переезжающих подготовлено более 2,8 тысячи квартир. Об этом пишет портал mos.ru.
Отмечается, что на придомовых территориях новых домов будут расположены детские и спортивные площадки и зоны отдыха. Также современные ЖК спроектированы с учётом принципа безбарьерной среды, что позволяет обеспечить доступность для родителей с детскими колясками и маломобильных граждан. Первые этажи домов займут нежилые помещения, в которых расположатся коммерческие объекты.
Владислав Овчинский, министр правительства Москвы и руководитель департамента градостроительной политики, отметил, что в рамках программы реновации будут расселены ещё 25 старых домов. При этом жители будут переезжать в границах своего района. Например, горожане из Нагорного района переедут в дом в Электролитном проезде, расположенный в трёх минутах от метро.
Переезд в новые дома будет проходить поэтапно. На данный момент началось переселение из четырех домов в Нагорном районе, двух в Войковском районе, Люблине и Фили-Давыдкове и из одного дома в Пресненском и Восточном районах. Программа реновации, утверждённая в августе 2017 года, коснётся около миллиона жителей столицы, а расселены будут более пяти тысяч домов.