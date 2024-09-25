Ефимов рассказал, что ещё 11 домов готовы к переселению по программе реновации

Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, отметил, что в сентябре в эксплуатацию будут введены одиннадцать домов, которые возведены по программе реновации. Большая часть из них располагается в восточной части столицы. Всего они расположены в шести административных округах: четыре — в Восточном, по два в Западном и Юго-Восточном и по одному — в Центральном, Южном и Северном. Всего, по информации Ефимова, для переезжающих подготовлено более 2,8 тысячи квартир. Об этом пишет портал mos.ru.