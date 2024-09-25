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Posted 25 сентября, 11:06

Published 25 сентября, 11:06

Modified 25 сентября, 11:08

Updated 25 сентября, 11:08

Эксперты подтвердили эффективность проекта по сокращению выбросов от малых котельных

Эксперты подтвердили эффективность проекта по сокращению выбросов от малых котельных

25 сентября 2024, 11:06
Фото: sibgenco.online
«Сибирская генерирующая компания» подтвердила результаты проекта по замещению неэкологичных котельных в Красноярске. Данные удостоверил Инновационный технологический центр МГТУ имени Н. Э. Баумана — национальный орган по валидации и верификации парниковых газов.

Системная работа СГК по переводу потребителей от неэффективных теплоисточников на мощности ТЭЦ позволит до 2031 года сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 250 тысяч тонн.

Проект по замещению неэффективных и неэкологичных котельных СГК реализует в Красноярске с 2017 года в рамках федеральной программы «Чистый воздух». Сегодня из 37 запланированных к закрытию котельных 35 прекратили свою работу, а запитанные от них прежде объекты, включая жилые дома, переведены на мощности Красноярских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 — источники с более эффективной комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, оснащенные современным природоохранным оборудованием.

В июле этого года экологический проект СГК был зарегистрирован в национальном реестре углеродных единиц и стал первым климатическим проектом в секторе ЖКХ. В результате единым российским оператором реестра (АО «Контур») были выпущены первые 109 тысяч углеродных единиц (объём выбросов парниковых газов, который удалось предотвратить благодаря реализации проекта), что соответствует подтвержденному объему сокращения выбросов — 109 тысяч тонн.

Теперь точность внесенных в реестр данных прошла экспертизу официального органа. Таким образом, эффективность экологического проекта Компании признана на федеральном уровне.

До 2031 года в рамках проекта СГК по замещению котельных будет выпущено еще 142 610 углеродных единиц. Это подтверждает, что энергетическая компания предотвращает выброс в воздух в городской черте в общей сложности свыше 250 тысяч тонн CO₂.

#Владислав Савончик
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