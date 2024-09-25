Эксперты подтвердили эффективность проекта по сокращению выбросов от малых котельных

Проект по замещению неэффективных и неэкологичных котельных СГК реализует в Красноярске с 2017 года в рамках федеральной программы «Чистый воздух». Сегодня из 37 запланированных к закрытию котельных 35 прекратили свою работу, а запитанные от них прежде объекты, включая жилые дома, переведены на мощности Красноярских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 — источники с более эффективной комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, оснащенные современным природоохранным оборудованием.