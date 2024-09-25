Красноярским бизнесменам предложили помощь с выходом на рынок Индии

В частности, на конференции обсудили возможности Российского экспортного центра в Индии. Как отметили эксперты, в этой стране нет проблем с платежами, а государство делает все возможное, чтобы увеличивать количество рабочих мест. Сбер готов помогать предпринимателям в поиске партнеров на индийском рынке, обеспечении безопасности платежей и переговорах.