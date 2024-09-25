Красноярским бизнесменам предложили помощь с выходом на рынок Индии

Posted 25 сентября, 04:55
Published 25 сентября, 04:55
Modified 25 сентября, 06:41
Updated 25 сентября, 06:41
Вопрос выхода на рынок Индии обсуждали около 60 представителей бизнеса, в этом им помогали представители банка: эксперты по валютному рынку и развитию внешнеэкономического партнерства, специалисты центра развития индийского направления, экспортного центра, эксперты в области управления глобальных рынков и торгового финансирования.
В частности, на конференции обсудили возможности Российского экспортного центра в Индии. Как отметили эксперты, в этой стране нет проблем с платежами, а государство делает все возможное, чтобы увеличивать количество рабочих мест. Сбер готов помогать предпринимателям в поиске партнеров на индийском рынке, обеспечении безопасности платежей и переговорах.
«Многополярность — один из самых важных трендов последних лет, и эта тенденция будет только усиливаться. В перспективном планировании предпринимателю важно учитывать всю полноту факторов и тенденций развития международных отношений, — отметил заместитель управляющего Красноярским отделением Сбербанка Станислав Федоров. —Сегодня во внешнеэкономической деятельности мы наблюдаем два тренда: изменение логистики и санкции. Именно они накладываются и создают, с одной стороны проблемы, с другой стороны — новые возможности. Сбер стремится использовать эти возможности и создавать новые уникальные сервисы для предпринимателей, начиная от самой технологичной на рынке платформы для взаимодействия с другими банками, заканчивая тем, что предоставляет эксклюзивные услуги для развития бизнеса».