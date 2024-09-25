Норильские металлурги открыли Батарейный технологический центр в Санкт-Петербурге

Posted 25 сентября, 07:52
Published 25 сентября, 07:52
Modified 25 сентября, 07:55
Updated 25 сентября, 07:55
Центр сосредоточится на разработке и исследованиях батарейных материалов. Специалисты будут осуществлять весь цикл синтеза и тестирования в специализированных условиях.
«Создание научной базы для производства катодных активных материалов отвечает целям России по обеспечению полного цикла производства батарей для электротранспорта», — рассказал вице-президент по инновациям «Норникеля» Виталий Бусько.
На базе научного центра уже получены первые образцы катодных материалов, также планируется дальнейшая работа по разработке новых продуктов. Ожидается, что результаты работы Батарейного центра станут основой для запуска перспективных проектов по созданию производств в области батарейных материалов в будущем.