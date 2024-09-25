Норильские металлурги открыли Батарейный технологический центр в Санкт-Петербурге

На базе научного центра уже получены первые образцы катодных материалов, также планируется дальнейшая работа по разработке новых продуктов. Ожидается, что результаты работы Батарейного центра станут основой для запуска перспективных проектов по созданию производств в области батарейных материалов в будущем.