Руководящие сотрудники почты попали в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»

Posted 25 сентября, 16:39
Published 25 сентября, 16:39
Modified 25 сентября, 16:39
Updated 25 сентября, 16:39
Основанный на результатах годовой работы рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» включает лучших в стране профессионалов-управленцев — лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях. Методология ранжирования базируется на голосовании экспертов — топ-менеджеры дают оценку достижениям коллег в их сферах деятельности. «Топ-1000» этого года стал 25-м по счету.
Из биографии Михаила Юрьевича Волкова следует, что он родился в городе Спасске-Дальнем в Приморье. Был студентом Хабаровской государственной академии экономики и права (сейчас — Хабаровский государственный университет экономики и права), где получил специальность «финансы и кредит», пишут Новые
Эксперт начал работать в Альфа-Банке с 2000 года, специализируясь на развитии регионального бизнеса. В 2012 году он занял пост вице-президента группы ВТБ, став также руководителем корпоративного бизнеса Москвы и Подмосковья банка ВТБ. В 2015-м был включен в состав правления Банка Москвы. В 2016 году вступил в должность старшего вице-президента, руководителя департамента региональной сети банка ВТБ.
В 2017 году приступил к работе в «Почте России» на должности замгендиректора по операционному управлению, а затем стал членом правления АО «Почта России» и приступил к реализации клиентоцентричной стратегии. Эксперт обновил стандарты качества работы с клиентами, внедрив мониторинг уровня сервиса и различные цифровые решения.
С 2021 года работал руководителем проекта по выводу на рынок нового оператора государственной лотереи, учрежденной Минфином РФ. На разработку стратегии потребовалось меньше года — в России заработала компания с технологичным продуктом и широкой дистрибьюторской сетью с более чем 70 тысячами точек.
Назначение на должность генерального директора «Почты России» он получил в январе минувшего года от российского правительства. Его задачей стало быстрое оздоровление компании.
Цель Михаила Волкова — обеспечить почту, с одинаковой эффективностью и надежностью работающую в партнерстве с предпринимательским сообществом в России и зарубежных государствах, при этом являющуюся для граждан нашей страны центром оказания повседневных социально важных услуг.
Михаил Волков постоянно организует в регионах встречи с сотрудниками отделений «Почты России». Он убежден, что их лояльность наряду с уровнем удовлетворенности клиентов являются ключевыми показателями работы компании.
Участниками рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров» стали и другие сотрудники «Почты России».