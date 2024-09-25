Руководящие сотрудники почты попали в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»

Эксперт начал работать в Альфа-Банке с 2000 года, специализируясь на развитии регионального бизнеса. В 2012 году он занял пост вице-президента группы ВТБ, став также руководителем корпоративного бизнеса Москвы и Подмосковья банка ВТБ. В 2015-м был включен в состав правления Банка Москвы. В 2016 году вступил в должность старшего вице-президента, руководителя департамента региональной сети банка ВТБ.