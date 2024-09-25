В ПЦБК прошел праздник, посвященный 65-летию компании

В микрорайоне Бумкомбинат на стадионе «Бумажник» прошёл праздник ПЦБК, который собрал сотрудников предприятия, ветеранов отрасли, студентов профильных вузов и других гостей, отметили в пресс-службе. Об этом пишет properm.