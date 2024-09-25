В ПЦБК прошел праздник, посвященный 65-летию компании

Posted 25 сентября, 18:08
Published 25 сентября, 18:08
Modified 25 сентября, 18:08
Updated 25 сентября, 18:08
В микрорайоне Бумкомбинат на стадионе «Бумажник» прошёл праздник ПЦБК, который собрал сотрудников предприятия, ветеранов отрасли, студентов профильных вузов и других гостей, отметили в пресс-службе. Об этом пишет properm.
Неотъемлемой частью праздника стала демонстрация профессиональных навыков сотрудников ПЦБК. На десяти тематических площадках свои умения показали специалисты различных профессий.
Студенты политехнического университета на площадке «Суперхимик» устроили химическое шоу с использованием различных реактивов, а школьники пермской школы № 135 на площадке «Юный инженер» презентовали роботизированную модель бумагоделательной машины с автоматизированной системой штрихкодирования. На площадке «Суперпогрузчик» было продемонстрировано мастерство управления автопогрузчиком.