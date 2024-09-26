В каких случаях могут выселить из квартиры в 2024 году

Одной из главных причин утраты жилплощади является неплатежеспособность по ипотечным кредитам. В такой ситуации банк вправе обратиться в суд для взыскания долга, что может привести к продаже квартиры на аукционе. В итоге собственник лишается жилья, так как оно находится в залоге у финансового учреждения. В других случаях, несмотря на наличие серьезных долгов и процесс банкротства, единственное жилье может остаться у владельца, пишет newia.ru.