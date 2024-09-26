В каких случаях могут выселить из квартиры в 2024 году

Posted 26 сентября, 19:07
Published 26 сентября, 19:07
Modified 26 сентября, 19:08
Updated 26 сентября, 19:08
Одной из главных причин утраты жилплощади является неплатежеспособность по ипотечным кредитам. В такой ситуации банк вправе обратиться в суд для взыскания долга, что может привести к продаже квартиры на аукционе. В итоге собственник лишается жилья, так как оно находится в залоге у финансового учреждения. В других случаях, несмотря на наличие серьезных долгов и процесс банкротства, единственное жилье может остаться у владельца, пишет newia.ru.
Также немалую роль играют задолженности по коммунальным платежам, что может также привести к выселениям. Обычно в таких ситуациях управляющая компания подает исковое заявление о взыскании долга. После вынесения решения суда судебные приставы могут произвести выселение должника на основании исполнительного листа.
Изменение планировки квартиры без соответствующего разрешения может привести к потере жилья. В первую очередь собственнику будет предложено вернуть квартиру в ее первоначальный вид. Если это требование не будет выполнено, имущество может быть выставлено на аукцион по решению суда. Хотя владелец получит деньги, сумма окажется значительно ниже рыночной стоимости квартиры.
Также существует риск утраты жилья, если владелец использует квартиру не по назначению, систематически нарушает права соседей или пренебрегает её состоянием.
Квартиру могут отнять и при наличии наследственных споров, а также проблем, связанных с долгами и поручительством. Например, если несколько наследников претендуют на одну и ту же собственность, суд может вынести решение, по которому один из них потеряет право на наследство.