Разработчики катарского супераппа сделали работу бизнеса более прозрачной

Авторы ряда статей попытались выставить Gem4me пирамидой и проектом-однодневкой. Тем не менее компания имеет реальный продукт — платформу Gem Space, которая является достаточно востребованной. Её обновления появляются в наиболее крупных магазинах мобильных приложений. Первая версия, которой могли воспользоваться пользователи из Южной Америки, Азии и Ближнего Востока, была выпущена восемь лет назад. Об этом сообщает портал newsnn.ru.