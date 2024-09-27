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Posted 27 сентября, 12:58

Published 27 сентября, 12:58

Modified 27 сентября, 14:43

Updated 27 сентября, 14:43

Разработчики катарского супераппа сделали работу бизнеса более прозрачной

Разработчики катарского супераппа сделали работу бизнеса более прозрачной

27 сентября 2024, 12:58
Фото: 1MI
Некоторое время назад в нескольких российских СМИ появились материалы об IT-компании Gem4me. Данный бренд попытались связать с преступной деятельностью и выражали сомнения в отношении его бизнес-модели. Компания ответила на самые громкие обвинения.

Авторы ряда статей попытались выставить Gem4me пирамидой и проектом-однодневкой. Тем не менее компания имеет реальный продукт — платформу Gem Space, которая является достаточно востребованной. Её обновления появляются в наиболее крупных магазинах мобильных приложений. Первая версия, которой могли воспользоваться пользователи из Южной Америки, Азии и Ближнего Востока, была выпущена восемь лет назад. Об этом сообщает портал newsnn.ru.

Платформа Gem Space сегодня представляет международный холдинг, в который входят компании из разных стран. Основными рынками представители компании называют Индию, Алжир и Пакистан, Египет и Индонезию. Российский рынок платформа покорять не планирует из-за слишком большой конкуренции.

Среди манипуляций, которые использовали журналисты, были публикации отдельных фактов из биографии членов совета директоров. Однако они не имеют никакой связи с преступной деятельностью компании. Представители холдинга назвали это попыткой отвлечь внимание от реальных достижений.

Прокомментировали в компании и судебный иск, в котором фигурируют члены совета директоров Gem Space: в решении суда указано, что Александр Качановский и Валерий Остриков не были подозреваемыми или обвиняемыми в уголовных делах, а сам иск не имел под собой реальных оснований.

В данный момент компания Gem Space активно заходит на рынки развивающихся стран, а также развивает направление B2B, запущенное в прошлом году.

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