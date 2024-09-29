Владимир Ефимов: Инвестор откроет в Москве детский сад по программе льготной аренды

Posted 29 сентября, 09:36
Published 29 сентября, 09:36
Modified 29 сентября, 09:36
Updated 29 сентября, 09:36
Здание, расположенное по адресу 1-я Курьяновская улица, дом 49, арендовала компания «ЛАКОЛ-Н» после победы в торгах, состоявшихся в августе. Общая площадь объекта составляет 326,8 кв. м. По словам Ефимова, в условиях программы прописаны обязательства инвестора о проведении ремонтных работ, после которых арендная плата составит всего 326,8 рубля в год, сообщает mos.ru.
Чтобы воспользоваться льготной арендой, арендатору необходимо согласовать с городом объем требуемых восстановительных работ. При необходимости косметического ремонта детский сад должен будет начать работу через шесть месяцев. В случае капитального ремонта или реконструкции речь идет о сроках до полутора или трех лет соответственно.
Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, по итогам торгов компания заключила договор аренды объекта на 49 лет. Помимо здания инвестору предоставят в пользование земельный участок площадью около 0,6 гектара. Для сохранения льготной ставки аренды необходимо ежегодное подтверждение соответствия требованиям программы.
По словам Кирилла Пуртова, руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике, программа «1 рубль за квадратный метр в год» востребована среди инвесторов, и с начала 2023 года уже четыре предпринимателя подписали соглашения для открытия образовательных учреждений по этой программе.
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