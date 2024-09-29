Владимир Ефимов: Инвестор откроет в Москве детский сад по программе льготной аренды

Здание, расположенное по адресу 1-я Курьяновская улица, дом 49, арендовала компания «ЛАКОЛ-Н» после победы в торгах, состоявшихся в августе. Общая площадь объекта составляет 326,8 кв. м. По словам Ефимова, в условиях программы прописаны обязательства инвестора о проведении ремонтных работ, после которых арендная плата составит всего 326,8 рубля в год, сообщает mos.ru.