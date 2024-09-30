Сбер: от человека к человеку

Если говорить о банковских инструментах, направленных на формирование кад­рового потенциала региона, то, пожалуй, стоит отметить и образовательный кредит по льготной ставке 3%. С начала года сибиряки взяли на обучение более миллиарда рублей. Для сравнения, это больше суммарных показателей всего 2023, когда сумма достигла 913 млн рублей. В 2 раза больше образовательных кредитов, чем в прошлом году, взяли студенты с помощью Сбера только в Красноярском крае.