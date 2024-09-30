Сбер: от человека к человеку

Posted 30 сентября, 03:40
Published 30 сентября, 03:40
Modified 30 сентября, 03:55
Updated 30 сентября, 03:55
— Казалось бы, все дело в технологичности. Однако в компании подчеркивают: самое важное — услышать и понять человека, угадать растущие запросы, предвидеть изменения поведенческих сценариев. Именно человекоцентричность позволяет Сберу быть для каждого своим, — рассказал управляющий Красноярским отделением Сбера Антон Милютин.
Искусственный интеллект и кадровый дефицит — два глобальных вызова для экономики страны. Сбер активно работает с AI‑технологиями, являясь флагманской площадкой по их внедрению. Кадровая стратегия также одна из ведущих для компании, в которой работают более 300 тыс. сотрудников.
Причем Сбер видит решение, в том числе кадровых вызовов, в развитии и широком применении искусственного интеллекта. С одной стороны, появляются совершенно новые профессии, связанные с AI, которые чрезвычайно привлекательны для молодежи. С другой — рождение больших мультимодальных, лингвистических и генеративных моделей приведет к существенному сдвигу на рынке труда и в экономике в целом.
— Искусственный интеллект совершил в последние годы настоящий прорыв. И сейчас даже идет обсуждение, какие профессии он заменит, а какие — преобразует. Внедряя AI-технологии, мы видим, что в первую очередь это инструмент, который избавляет человека от рутины в быту и профессии, помогает повышать качество и точность. Уверен, что AL подтолкнет каждого из нас к совершенствованию и, безусловно, позволит развивать конкурентоспособную экономику, — отмечает Антон Милютин, управляющий Красноярским отделением Сбера.
Сейчас проекты Сбера в области AI уже реализуются более чем в 10 регионах России. По оценкам аналитиков компании, его использование может принести 1…2 процентных пункта к экономическому росту в России.
Формируя эффективные команды, Сбер, напротив, практикует стратегию «человек — человек», буквально взращивая новую смену и создавая в компании среду развития.
— Мы регулярно следим за трендами, занимаемся развитием HR-культуры. Работа с кадрами начинается со школьной скамьи. Наши специалисты проводят для школьников открытые уроки, экскурсии, лекции. Студентам вузов мы рассказываем о стажировках и возможностях, которые может дать Сбер как работодатель, организуем собственные кафедры в вузах, проводим конференции, цифровые школы, конкурсы по искусственному интеллекту для молодежи, — подчеркнул Антон Милютин.
Если говорить о банковских инструментах, направленных на формирование кадрового потенциала региона, то, пожалуй, стоит отметить и образовательный кредит по льготной ставке 3%. С начала года сибиряки взяли на обучение более миллиарда рублей. Для сравнения, это больше суммарных показателей всего 2023, когда сумма достигла 913 млн рублей. В 2 раза больше образовательных кредитов, чем в прошлом году, взяли студенты с помощью Сбера только в Красноярском крае.
Бизнес находится в процессе глобальной цифровой трансформации. И Сбер как одна из ведущих IT-компаний страны внедряет самые эффективные цифровые решения, обучает молодое поколение и помогает бизнесу своей экспертизой.
Особое направление, ставшее частью стратегии развития Сбера до 2026, — искусственный интеллект. Компания активно использует AI в кредитовании, ценообразовании и оптимизации процессов. Новые AI-технологии применяют для обработки голоса, в моделях оттока и сервисных коммуникациях, а также в процессе разработки персональных предложений для клиентов.
Этой весной эксперты Сбера делились опытом в рамках серии лекций под эгидой международной конференции AI Journey, прошедшей в СФУ. Мероприятие посетили не только молодые ученые и студенты, но и предприниматели.
— Интерес к сфере цифровых технологий проявляет не только молодое поколение, но и представители крупных российских компаний. Цифра — дух времени, — отметил Антон Милютин.
Эффективные кейсы были представлены и на круглом столе для представителей строительного бизнеса, организаторами которого выступили Сбер и команда DTaaS.
— Для своевременного развития и роста любой бизнес, в том числе строительный, должен адаптироваться к требованиям современного потребителя, используя цифровые технологии, — добавляет Антон Милютин.
Продолжая тему строительства, эксперты Сбера отмечают рост на рынке ИЖС. Сейчас здесь внедряется механизм эскроу-счетов, и рынок индивидуального строительства становится более прозрачным. Покупатели получат гарантии от банков в случае негативных сценариев, а строители — возможность финансирования.
Еще в мае 2024 Сбер начал выдавать ипотеку на ИЖС с открытием эскроу-счета. Красноярцы менее чем за полгода открыли таких счетов на общую сумму более 102 млн рублей.
Что касается ипотечного рынка в целом, то в этом году он переживает серьезные трансформации. Сейчас ставки по базовым ипотечным программам на покупку новостройки и готового жилья начинаются от 21%. Этот факт сказывается на поведенческих паттернах покупателей. Если в мае и июне красноярцы активно брали ипотеку, успевая приобрести квартиры по льготным ставкам, то сейчас наблюдается снижение спроса и поиск решений, снижающих финансовую нагрузку. Например, использование механизмов субсидирования или траншевой ипотеки.
При субсидировании застройщик оплачивает банку разовую комиссию, а банк в свою очередь снижает процент по ипотеке для конечного пользователя. Таким образом, по программе субсидирования можно снизить процентную ставку по базовой программе до 8% сроком до пяти лет. Траншевая ипотека подразумевает выдачу кредита частями. Проценты начисляются только на часть полученной суммы, что позволяет снизить ежемесячный платеж.
Сейчас большинство красноярских строительных компаний уже сотрудничают с Красноярским отделением Сбера в формате субсидирования и траншевой ипотеки.
Новым большим направлением в сотрудничестве строителей и Сбера станет внедрение механизма комплексного развития территорий (далее КРТ). Программа КРТ ключевая для градостроительной политики города, так как одновременно позволяет освоить «спящие» промплощадки, снести аварийное жилье и возвести жилые массивы с развитой коммунальной и социально-бытовой инфраструктурой. Это революционный подход к развитию города, в котором Сбер будет участвовать, взаимодействуя с застройщиками в реализации больших комплексных проектов освоения территорий.
Взаимодействие с МСП остается важным направлением в деятельности Сбера. Компания предлагает самый широкий спектр сервисов и инструментов для предпринимателей: регистрация ИП, ООО, открытие счета, электронный документооборот, бухгалтерия, юридические услуги, отчетность в госорганы и многое другое.
За 9 месяцев этого года в Красноярском крае рост кредитного портфеля в сегменте малого бизнеса составил 21,3% (+6 млрд рублей), а общее количество кредитующихся клиентов увеличилось на 6,6% к прошлому году.
Трендовым направлением в работе с предпринимателями в 2024 стал сегмент e-commerce. Число регистраций на торговых платформах увеличилось в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом и составляет 7047 компаний по Сибири. Сбер предлагает разнообразные услуги для селлеров: бесплатное открытие счета, перевод выручки с маркетплейсов на счета физических лиц без комиссии, вывод на маркетплейсы и запуск продаж, настройка личного кабинета, анализ прибыльности, цифровые сервисы и многое другое.
Представители МСП выбирают Сбер в качестве финансового партнера и навигатора из-за разнообразия инструментов и решений, кастомизированных для запросов компаний этого сектора.
Красноярцы в этом году стали чаще улыбаться, оплачивая покупки на кассах. Оказывается, улыбка — устойчивая валюта. И запустил ее в обращение Сбер.
— Сервис «Оплата улыбкой» с каждым месяцем привлекает все больше пользователей. Это удобно как покупателям, так и нашим бизнес-партнерам: магазинам, супермаркетам, аптекам. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно настроить его в приложении Сбера с помощью виртуального ассистента или самостоятельно, — объясняет Антон Милютин.
Активно сервисом пользуются жители Красноярского края, на долю которых приходится 27% биометрических оплат в Сибири.
Еще один популярный потребительский сервис от компании — программа лояльности «СберСпасибо». Жители Красноярского края чаще всего выбирают категорию «На все покупки». Потратить бонусы можно в супермаркете, на АЗС, в аптеке, ресторанах, расплачиваясь в такси или приобретая одежду.
Пронизывая практически все сферы жизни, Сбер стал частью ежедневных поведенческих сценариев каждого красноярца. Соприкосновения с компанией происходят бесшовно, по логике привычных действий, так как каждый сервис или решение, предложенное компанией, закрывает ту или иную потребность человека, находящегося в городской среде. Для каждого свое, и всегда ориентированное на людей.
Текст сделан по материалу «Деловой Квартал Красноярск»
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