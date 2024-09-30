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Posted 30 сентября, 12:21

Published 30 сентября, 12:21

Modified 30 сентября, 12:23

Updated 30 сентября, 12:23

В Красноярске построили 10 теплых остановок

В Красноярске построили 10 теплых остановок

30 сентября 2024, 12:21
Фото: Мэрия Красноярска
На 10 остановках Красноярска открыли теплые павильоны за 50 миллионов рублей.

Места их установки выбирали с учетом пассажирской загруженности и большого количества маршрутов. Они установлены на:

  • «Центральный рынок» (улица Республики)
  • «Речной переулок» (улица Республики)
  • «Педагогический университет» (улица Республики)
  • «Театр кукол» (улица Ленина)
  • «Агропром» (улица Ленина)
  • «Локомотив» (улица Ленина)
  • «Театр оперы и балета» в сторону правого берега (улица Вейнбаума)
  • «Рынок Мави» в направлении ул. Мичурина (улица Щорса)
  • «4-й микрорайон» в направлении центра города (проспект 60 лет Образования СССР)
  • «Детская библиотека Жар-птица» в направлении центра города (проспект 60 лет Образования СССР)
Фото: Мэрия Красноярска

Деньги на строительство павильонов выделил «Норникель». Отапливаются они инфракрасными обогревателями и тепловой завесой над входом. Комплексы сделали из прочного стекла, внутри каждого из них установлены информационные табло, кнопка вызова экстренных служб, wi-fi и порты для зарядки.

«У „Норникеля“ накоплен богатый опыт по строительству тёплых автобусных остановок. В Норильске при участии компании и городской администрации возведено уже 117 таких павильонов, и они прекрасно прошли проверку севером», — сказал заместитель директора Красноярского представительства «Норникеля» Игорь Астапов.

В павильонах установлены камеры видеонаблюдения, которые помогут предотвратить возможный вандализм.

#Владислав Савончик
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